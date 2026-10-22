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    Tonies-Aktie auf Rekordhoch: Anleger setzen auf starken Quartalsbericht

    Tonies-Aktie auf Rekordhoch: Anleger setzen auf starken Quartalsbericht
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    Die Aktie des Spielwarenherstellers Tonies hat ihren kräftigen Lauf am Mittwoch fortgesetzt und ein neues Rekordhoch erreicht. Im Tagesverlauf stieg der Kurs auf 14,60 Euro; am späten Nachmittag notierte das Papier im SDax noch 2,7 Prozent höher bei 14,38 Euro. Bereits am Dienstag hatte die Aktie trotz eines schwachen Marktumfelds mit 13,56 Euro den höchsten Stand seit 2021 markiert. Damit setzte sie den Ausbruch aus einer seit Juni anhaltenden Konsolidierung fort. Charttechnisch wurde zunächst der frühere Höchststand aus dem Börsenjahr 2021 überwunden.

    Der jüngste Kursanstieg wird von positiven Erwartungen an den Quartalsbericht getragen, den Tonies am 12. November vorlegen soll. Oddo-BHF-Analyst Sinan Doganli erhöhte sein Kursziel auf 17,50 Euro und bestätigte seine positive Einschätzung. Er hält einen Absatz der Tonieboxen für möglich, der über den bisherigen Erwartungen liegt. Die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sei günstig: Die neue Toniebox-Generation, Toniebox 2, kam in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 auf den Markt; in weiteren Regionen folgte die Einführung später. Hinzu komme ein erweitertes Angebot an Inhalten, das zusätzliche Nachfrage auslösen könne. Doganli passte zugleich sein Bewertungsmodell an, um mögliche Verwässerungseffekte aus offenen Optionsverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Für Anleger bleibt damit neben dem operativen Wachstum auch die Kapitalstruktur ein möglicher Faktor bei der Bewertung.

    Auch NuWays-Analyst Christian Sandherr sieht dem Bericht zuversichtlich entgegen. Er rechnet mit robuster Nachfrage und hält an seiner Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 18,50 Euro fest. Zugleich mahnt er bei der Interpretation der Quartalszahlen zur Vorsicht: Das dritte Quartal sei traditionell von Vorbestellungen und Warenaufstockungen des Einzelhandels vor dem Weihnachtsgeschäft geprägt. Die Entwicklung könne daher stärker Auskunft darüber geben, wie zuversichtlich Händler in das Weihnachtssortiment sind, als über tatsächliche Käufe der Endkunden. Ein hoher Absatz an den Handel wäre ein positives Signal für die bevorstehende Saison, würde aber allein noch keinen endgültigen Beleg für die Verbrauchernachfrage liefern.

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    Über die kurzfristigen Absatzperspektiven hinaus verweist die Unternehmensstrategie auf ambitionierte Wachstumsziele. Tonies hatte im Juni auf einem Kapitalmarkttag angekündigt, den Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Mittelfristig soll die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 16 bis 18 Prozent erreichen. Für 2026 bestätigte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 630 auf 760 Millionen Euro sowie eine bereinigte Ebitda-Marge von 9 bis 11 Prozent. Die Umsetzung dieser Vorgaben wird entscheidend dafür sein, ob die hohe Bewertung durch dauerhaftes Wachstum und steigende Profitabilität gestützt werden kann. Der Markt setzt auf Wachstum; Zahlen müssen dies bestätigen.



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    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 14,55EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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