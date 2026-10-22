Siltronic: Norges Bank und Goldman Sachs ändern ihre Beteiligungsstände

Das norwegische Finanzministerium meldete im Namen des Staates, dass die über Norges Bank zugerechneten Stimmrechte am 15. Oktober auf 3,29 Prozent gestiegen waren. Zusammen mit Finanzinstrumenten belief sich der Gesamtanteil auf 3,44 Prozent. Am folgenden Tag sank der Stimmrechtsanteil laut einer weiteren Meldung auf 2,88 Prozent; einschließlich der Instrumente waren es 3,03 Prozent. Für den 19. Oktober wurde anschließend wieder ein Anstieg auf 3,04 Prozent Stimmrechte beziehungsweise 3,19 Prozent insgesamt gemeldet.

Bei Siltronic haben sich die gemeldeten Stimmrechtsanteile des norwegischen Staates und der Goldman-Sachs-Gruppe im Oktober unterschiedlich entwickelt. Die Mitteilungen an den Kapitalmarkt zeigen kurzfristige Schwankungen bei den zugerechneten Aktienpositionen und Finanzinstrumenten. Ein strategischer Schritt oder eine Absichtserklärung ist daraus nicht abzuleiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die zugerechneten Aktienbestände bewegten sich entsprechend: von 1.085.551 am 15. Oktober auf 949.616 am 16. Oktober und 1.001.580 am 19. Oktober. Hinzu kamen in allen drei Meldungen 50.000 Stimmrechte aus verliehenen oder anderweitig übertragenen Aktien, die jederzeit zurückgerufen werden können. Die Zahlen bilden Momentaufnahmen zu den jeweiligen Meldestichtagen ab; sie belegen keine kontinuierliche Kauf- oder Verkaufsstrategie. Die Beteiligung wird Norges Bank innerhalb der staatlichen Eigentümerkette zugerechnet.

Auch Goldman Sachs meldete eine veränderte Position. Zum 13. Oktober lag der Gesamtanteil der Gruppe bei 5,42 Prozent, nach zuvor 5,76 Prozent. Der Anteil tatsächlicher, zugerechneter Stimmrechte stieg dabei von 0,17 auf 0,51 Prozent. Zugleich sank der Anteil aus Finanzinstrumenten von 5,58 auf 4,90 Prozent. Die beiden Kategorien werden in der Mitteilung getrennt ausgewiesen: Instrumente vermitteln nicht zwingend unmittelbar Stimmrechte oder entsprechen einem Aktienbesitz.

Goldman Sachs meldete 169.533 zugerechnete Stimmrechte. Unter den Instrumenten entfielen 4,36 Prozent auf Positionen wie Rückforderungsansprüche, Nutzungsrechte und eine bis Dezember 2026 laufende Kaufoption. Weitere 0,54 Prozent bestanden aus bar abzurechnenden Instrumenten, überwiegend einem Swap mit Laufzeit bis 2036. Der ausgewiesene Gesamtwert von 5,42 Prozent weicht aufgrund gerundeter Einzelangaben geringfügig von der Addition der gerundeten Teilwerte ab.

Für Siltronic, den Münchner Waferhersteller, sind die Meldungen vor allem als Transparenz über wechselnde Beteiligungspositionen relevant. Sie geben weder Aufschluss über die Motive der Investoren noch über eine Veränderung der Unternehmensführung. Die Angaben beruhen auf den gesetzlichen Meldeschwellen und beziehen sich auf insgesamt 33 Millionen Stimmrechte.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 62,48EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.