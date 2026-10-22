JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 920 auf 940 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern und Hyperscaler habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal dank des starken Werbegeschäfts über seiner im Marktvergleich schon optimistischen Prognose. Der Experte betonte, es sei das erste Quartal, in dem sich die Investitionen in die KI-Infrastruktur und Metas Vision einer persönlichen Superintelligenz auch im KI-Produktebereich auszahlten. Er verwies auf die verschiedenen Versionen des neuen KI-Agenten Muse, der gut aufgenommen worden sei. Anmuth hob seine Schätzungen für Meta moderat an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 697,5EUR auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 940

Kursziel alt: 920

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

