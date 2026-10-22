Gold-Drama in Kolumbien: 14 Tote – Explorer meldet sichtbares Gold
Ein tödlicher Erdrutsch in einer Goldmine im Südwesten Kolumbiens hat mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Sieben weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Montag in der Gemeinde Santa Bárbara de Iscuandé im Departement Nariño. Örtliche Medien berichteten, dass mehr als 40 Menschen in der Mine gearbeitet hätten. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar. Ein Vertreter der Regionalregierung verwies jedoch auf die mangelhafte Regulierung des Bergbaus in der Pazifikregion. Goldabbau ist für viele Menschen eine wichtige Einkommensquelle, findet aber häufig ohne Genehmigungen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen statt. Laut einem Bericht der kolumbianischen Regierung und der UN waren 2025 drei Viertel der erfassten Flächen zur Goldgewinnung aus Flussablagerungen nicht zugelassen. Erst im August waren bei einem ähnlichen Unglück im selben Departement 13 Menschen ums Leben gekommen.
Am Goldmarkt hat sich der Preis nach Verlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Eine Feinunze wurde am Mittwoch in London mit rund 4.130 US-Dollar gehandelt, etwa auf Vortagesniveau. Zuvor hatten steigende Ölpreise die Inflationssorgen und die Erwartungen an höhere Zinsen verstärkt. Das belastet tendenziell die Nachfrage nach Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. In der kommenden Woche stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. Seit dem Rekordhoch von mehr als 5.400 Dollar im Januar hat das Edelmetall rund ein Viertel seines Wertes eingebüßt.
Der kanadische Goldexplorer Wescan Goldfields meldet sichtbares Gold an der Oberfläche seines Munro-Lake-Projekts in Saskatchewan. Die Quarzader im Zielgebiet North Vein ist nach Unternehmensangaben über 25 Meter freigelegt und an der Oberfläche rund drei Meter breit. Laboranalysen stehen noch aus; Wescan will zusätzlich Proben quer durch die Ader entnehmen. Sichtbares Gold sei kein verlässlicher Hinweis auf den tatsächlichen Erzgehalt, räumt das Unternehmen ein. Derzeit laufen Diamantbohrungen, die das Vorkommen anhand einer neu kartierten Neigung der Ader untersuchen sollen. Ein früheres Bohrloch hatte die anvisierte Ader mutmaßlich verfehlt, traf in größerer Tiefe aber eine parallele Ader mit 67,1 Gramm Gold je Tonne über einen Meter. Eine abgeschlossene magnetische Drohnenmessung soll die weitere Exploration steuern. Wescan zufolge erstreckt sich eine magnetische Anomalie über rund einen Kilometer und korreliert mit historischen Goldfunden. Das Projekt liegt sieben Kilometer nordöstlich des Seabee-Minenkomplexes. Die Angaben stammen aus einer Unternehmensmitteilung; belastbare neue Gehaltsergebnisse liegen noch nicht vor.
Der chinesische Hafen- und Schwermaschinenbauer ZPMC erhielt auf der Industriemesse CIIF in Shanghai einen Smart-Energy-Preis. Ausgezeichnet wurde ein für Tiefsee-Pipelinearbeiten entwickeltes Schiff, das in Wassertiefen bis 3.000 Meter eingesetzt werden soll. Es verfügt unter anderem über einen 5.000-Tonnen-Kran, zwei Rohrverlegungssysteme und dynamische Positionierung. Die Auszeichnung unterstreicht ZPMCs Anspruch, seine Technologie für anspruchsvolle Offshore-Projekte international zu vermarkten.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 4.073USD auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
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