Gold-Drama in Kolumbien: 14 Tote – Explorer meldet sichtbares Gold

Ein tödlicher Erdrutsch in einer Goldmine im Südwesten Kolumbiens hat mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Sieben weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Montag in der Gemeinde Santa Bárbara de Iscuandé im Departement Nariño. Örtliche Medien berichteten, dass mehr als 40 Menschen in der Mine gearbeitet hätten. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar. Ein Vertreter der Regionalregierung verwies jedoch auf die mangelhafte Regulierung des Bergbaus in der Pazifikregion. Goldabbau ist für viele Menschen eine wichtige Einkommensquelle, findet aber häufig ohne Genehmigungen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen statt. Laut einem Bericht der kolumbianischen Regierung und der UN waren 2025 drei Viertel der erfassten Flächen zur Goldgewinnung aus Flussablagerungen nicht zugelassen. Erst im August waren bei einem ähnlichen Unglück im selben Departement 13 Menschen ums Leben gekommen.

Am Goldmarkt hat sich der Preis nach Verlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Eine Feinunze wurde am Mittwoch in London mit rund 4.130 US-Dollar gehandelt, etwa auf Vortagesniveau. Zuvor hatten steigende Ölpreise die Inflationssorgen und die Erwartungen an höhere Zinsen verstärkt. Das belastet tendenziell die Nachfrage nach Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. In der kommenden Woche stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. Seit dem Rekordhoch von mehr als 5.400 Dollar im Januar hat das Edelmetall rund ein Viertel seines Wertes eingebüßt.