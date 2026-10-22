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    Meta soll 25 Milliarden zahlen – und investiert weiter massiv in KI

    Meta soll 25 Milliarden zahlen – und investiert weiter massiv in KI
    Foto: Meta Platforms

    Meta steht in den USA vor einer milliardenschweren Strafe und investiert zugleich in großem Stil in künstliche Intelligenz. Ein Gericht in New Mexico setzte wegen des Cambridge-Analytica-Skandals eine Zahlung von 25 Milliarden US-Dollar fest. Zuvor hatte eine Jury entschieden, dass der Facebook-Konzern Nutzer über Datenschutz und Meinungsfreiheit in die Irre geführt habe. Der Richter bezifferte die Summe der Verstöße zunächst auf knapp 219,5 Milliarden Dollar, reduzierte sie dann aber auf 25 Milliarden Dollar, rund 22,25 Milliarden Euro. Für jeden Verstoß waren bis zu 5.000 Dollar vorgesehen; die Geschworenen sahen Millionen Verstöße. Meta hält das Urteil für falsch und kündigte an, im Berufungsverfahren dagegen vorzugehen. Das Vorgehen des Generalstaatsanwalts mache es nahezu unmöglich, im Bundesstaat weiter tätig zu sein, erklärte der Konzern.

    Der Hintergrund des Verfahrens reicht bis zum Cambridge-Analytica-Skandal zurück, der 2018 das Vertrauen in Facebook erschütterte. Daten aus einer harmlosen Umfrage wurden zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt. Auch das Team des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nutzte die Informationen vor der Wahl 2016. Betroffen waren rund 87 Millionen Nutzerkonten. Meta zahlte unter anderem etwa sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen beizulegen. New Mexico verklagte das Unternehmen 2021. Neben dem Umgang mit persönlichen Daten ging es dabei auch um Inhalte und Meinungsfreiheit. Whistleblower-Berichte hatten unter anderem behauptet, prominente Konten seien heimlich von den Regeln für erlaubte Inhalte ausgenommen worden.

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    Ungeachtet des Rechtsrisikos beschleunigt Meta den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Für das laufende Jahr plant der Konzern Investitionen von mindestens 135 Milliarden Dollar; die Untergrenze der Prognose wurde um fünf Milliarden angehoben. Die Obergrenze bleibt bei 145 Milliarden Dollar. Vorstandschef Mark Zuckerberg baut Rechenzentren aus, um im Wettbewerb mit OpenAI und anderen Anbietern aufzuholen. Finanziert wird der Ausbau vor allem aus dem Werbegeschäft, das wächst. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 9,86 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,7 Milliarden ein Jahr zuvor. Zuletzt nutzten 3,64 Milliarden Menschen mindestens eine Meta-App; drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden.

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    Zusätzlich änderte Meta seine Aktienstruktur nach Verhandlungen mit Zuckerberg. Aktionäre sollen je Anteil eine neue stimmrechtslose Aktie erhalten. So könnte der Gründer Aktien verkaufen, ohne seine rund 60 Prozent Stimmrechtskontrolle aufzugeben. Auslöser ist eine mögliche einmalige Abgabe von fünf Prozent auf Milliardärsvermögen, über die Kaliforniens Wähler im November abstimmen könnten. Zuckerberg drohte laut Unternehmensunterlagen mit dem Wegzug; nun sagte er zu, mindestens acht Jahre in Kalifornien zu wohnen.



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