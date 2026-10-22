Meta soll 25 Milliarden zahlen – und investiert weiter massiv in KI

Meta steht in den USA vor einer milliardenschweren Strafe und investiert zugleich in großem Stil in künstliche Intelligenz. Ein Gericht in New Mexico setzte wegen des Cambridge-Analytica-Skandals eine Zahlung von 25 Milliarden US-Dollar fest. Zuvor hatte eine Jury entschieden, dass der Facebook-Konzern Nutzer über Datenschutz und Meinungsfreiheit in die Irre geführt habe. Der Richter bezifferte die Summe der Verstöße zunächst auf knapp 219,5 Milliarden Dollar, reduzierte sie dann aber auf 25 Milliarden Dollar, rund 22,25 Milliarden Euro. Für jeden Verstoß waren bis zu 5.000 Dollar vorgesehen; die Geschworenen sahen Millionen Verstöße. Meta hält das Urteil für falsch und kündigte an, im Berufungsverfahren dagegen vorzugehen. Das Vorgehen des Generalstaatsanwalts mache es nahezu unmöglich, im Bundesstaat weiter tätig zu sein, erklärte der Konzern.

Der Hintergrund des Verfahrens reicht bis zum Cambridge-Analytica-Skandal zurück, der 2018 das Vertrauen in Facebook erschütterte. Daten aus einer harmlosen Umfrage wurden zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt. Auch das Team des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nutzte die Informationen vor der Wahl 2016. Betroffen waren rund 87 Millionen Nutzerkonten. Meta zahlte unter anderem etwa sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen beizulegen. New Mexico verklagte das Unternehmen 2021. Neben dem Umgang mit persönlichen Daten ging es dabei auch um Inhalte und Meinungsfreiheit. Whistleblower-Berichte hatten unter anderem behauptet, prominente Konten seien heimlich von den Regeln für erlaubte Inhalte ausgenommen worden.