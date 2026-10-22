Zinsentscheide, Tech-Zahlen, US-Wahl: Das bewegt die Märkte jetzt

Zum Auftakt am 20. Oktober berichten unter anderem ABB, 3M, General Motors und Netflix. In Deutschland legt die Deutsche Börse ihre Quartalszahlen vor. Am Folgetag rücken SAP, Tesla, Meta und IBM in den Fokus. Zudem veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Erzeugerpreise, während die ZEW-Konjunkturerwartungen einen aktuellen Eindruck von den Einschätzungen deutscher Finanzmarktfachleute geben sollen.

Eine dichte Berichtssaison und wichtige Konjunkturdaten bestimmen den Wirtschaftskalender vom 20. Oktober bis zum 4. November. Im Mittelpunkt stehen die Quartalszahlen großer Unternehmen aus Europa und den USA sowie mehrere geldpolitische Entscheidungen. Für Anleger liefern die Veröffentlichungen Hinweise darauf, wie widerstandsfähig Firmen und Verbraucher angesichts der wirtschaftlichen Lage sind.

Am 22. Oktober stehen unter anderem Sartorius, Kühne+Nagel, Nestlé, Roche und UniCredit auf der Agenda. Die folgenden Tage bringen Zahlen aus Industrie, Auto- und Konsumgüterbranche: Volvo, Eni und American Express berichten am 23. Oktober; am 27. Oktober folgen Porsche, Beiersdorf, HSBC und PayPal. Am 28. Oktober präsentiert sich ein besonders umfangreiches Feld mit BASF, Mercedes-Benz, Deutscher Bank und Airbus sowie den US-Technologiekonzernen Alphabet und Microsoft. Am 29. Oktober berichten Volkswagen, Adidas, Shell, TotalEnergies und Intel.

Auch die Konjunkturindikatoren liefern wichtige Signale. Am 23. Oktober werden Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA veröffentlicht. Das deutsche Ifo-Geschäftsklima folgt am 26. Oktober. Am 30. Oktober stehen erste Wachstumsdaten für das dritte Quartal aus mehreren europäischen Ländern und der Eurozone an; zugleich werden deutsche Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten erwartet. In den USA erscheinen am selben Tag die erste BIP-Schätzung sowie Angaben zum privaten Konsum und zur PCE-Kernrate.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Geldpolitik: Die US-Notenbank entscheidet am 28. Oktober über den Leitzins, die Europäische Zentralbank folgt am 29. Oktober. Am 30. Oktober steht zudem der Zinsentscheid der Bank of Japan an. Am 4. November entscheidet die schwedische Riksbank über ihre Geldpolitik.

Zum Monatswechsel setzt sich die Berichtssaison fort. Apple, Palantir und Ryanair melden am 2. November Zahlen; tags darauf folgen unter anderem Lufthansa, Bayer, Zalando und BioNTech. Am 4. November stehen BMW, Continental, Vonovia und Novo Nordisk im Kalender.

Politisch und wirtschaftlich relevant sind außerdem das fünfte Plenum der Kommunistischen Partei Chinas, der britische Haushalt und die US-Kongresswahlen am 3. November. In Berlin findet die Nvidia-KI-Konferenz GTC statt; zugleich läuft die vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme der Ceconomy-Mutter durch JD.com. Die Termine markieren damit eine Phase, in der Unternehmensausblicke, Konjunkturdaten und Zinsentscheidungen die Märkte gleichermaßen bewegen dürften.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 626,6PKT auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.