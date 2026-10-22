Nordex gelingt Neuseeland-Debüt – Berenberg hebt Kursziel auf 61 Euro

Der Windpark Puke Kapo Hau entsteht in der Region Otago auf der Südinsel. Zum Einsatz kommt Nordex’ Turbinentyp N133/4.8. Der Standort in den östlichen Ausläufern der Lammermoor Range weist nach Unternehmensangaben durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von mehr als acht Metern pro Sekunde auf. Die Installation der ersten Anlage auf einem 90 Meter hohen Stahlrohrturm ist für Anfang 2028 geplant. Die erste Turbine soll Mitte desselben Jahres in Betrieb gehen.

Nordex hat seinen ersten Auftrag in Neuseeland erhalten und erweitert damit seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum. Der Windturbinenhersteller soll für den Energieversorger Mercury 40 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 192 Megawatt liefern. Zugleich vereinbarten beide Unternehmen einen Servicevertrag über 30 Jahre. Für Nordex ist das Projekt ein wichtiger Schritt in einen neuen Markt; für Mercury markiert es den nächsten Ausbau seiner Windenergieaktivitäten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nordex will für die Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten und eigene Kapazitäten im Land aufbauen. Vorgesehen ist, neuseeländische Dienstleister unter anderem für Kranarbeiten, Montage und abschließende Inbetriebnahmen einzusetzen. Der Konzern verbindet damit seine internationale Projekterfahrung mit lokalem Know-how. Mercury hat nach eigenen Angaben fünf der sechs Windparks realisiert, die in Neuseeland in den vergangenen fünf Jahren errichtet wurden.

Für Nordex dürfte der Auftrag nicht nur wegen des zusätzlichen Geschäftsvolumens bedeutsam sein. Der langfristige Servicevertrag schafft eine über Jahrzehnte angelegte Kundenbeziehung und passt zur Strategie, neben dem Anlagenverkauf auch das Wartungsgeschäft auszubauen. Die Gruppe ist bereits in Australien präsent und sieht Neuseeland wegen der guten Windressourcen und der Ausbauperspektiven für erneuerbare Energien als attraktiven Markt.

Rückenwind erhält die Aktie auch von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg erhöhte ihr Kursziel von 58 auf 61 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Richard Dawson begründete die Anpassung mit der jüngst angehobenen Margenprognose für 2026, die deutlich über der Konsensschätzung liege. Sie spreche für eine robuste Umsetzung der Projekte auf Basis eines wachsenden Auftragsbestands und für weitere Margensteigerungen im Wartungsgeschäft. Auch bei den mittelfristigen operativen EBITDA-Zielen sieht Berenberg möglichen Spielraum nach oben. Zudem hätten die vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht.

Nordex nahm nach eigenen Angaben seit der Gründung 1985 in mehr als 40 Märkten Windenergieleistung von insgesamt über 67 Gigawatt in Betrieb. Für 2025 meldete der Konzern einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro und mehr als 11.100 Beschäftigte. Die Aktie ist im MDAX und TecDAX notiert.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 37,64EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.