EssilorLuxottica schlägt Erwartungen: Aktie springt um elf Prozent

Der Konzern, zu dessen Marken unter anderem Ray-Ban, Oakley und Burberry gehören, verzeichnete in sämtlichen Absatzregionen Wachstum. Analysten werteten die breite Dynamik als Hinweis darauf, dass das Kerngeschäft weiterhin robust ist und Befürchtungen eines abrupten Nachfragerückgangs vorerst nicht bestätigt werden. Nach Einschätzung der Citibank lagen die Quartalserlöse über den Erwartungen; auch Bernstein hob hervor, dass alle Regionen besser abgeschnitten hätten als vom Markt angenommen. Goldman Sachs sah die Ergebnisse leicht über den Prognosen und führte die Stärke ebenfalls auf das traditionelle Geschäft zurück. Smartbrillen trugen nach Einschätzung der US-Bank etwas weniger zum positiven Überraschungseffekt bei als der Kernbereich.

EssilorLuxottica hat im dritten Quartal seinen Umsatz stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Zu konstanten Wechselkursen legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro zu, teilte das französisch-italienische Unternehmen mit. Der Analystenkonsens hatte lediglich ein Plus von 6,3 Prozent prognostiziert. Auf Basis der tatsächlichen Wechselkurse fiel der Zuwachs mit 9,0 Prozent noch deutlicher aus. Damit setzte der Konzern in einem von Sorgen über eine nachlassende Konsumnachfrage geprägten Umfeld ein positives Signal. Treiber waren vor allem gute Geschäfte mit klassischen Brillen; zugleich wuchs auch das Smartbrillen-Geschäft deutlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An den Börsen lösten die Zahlen eine kräftige Gegenbewegung aus. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine des Unternehmens stiegen zunächst um gut zwei Prozent. Im europäischen Handel legte die Aktie am Mittwochmorgen dann zeitweise mehr als elf Prozent zu. Der Kurssprung wurde als Befreiungsschlag nach einer schwachen Entwicklung im laufenden Jahr interpretiert. Trotz des kräftigen Anstiegs lag der Börsenwert jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau vom Oktober des Vorjahres: Die Aktie war nur noch etwas mehr als halb so viel wert. Die positive Reaktion reflektierte vor allem die Entwarnung, dass das Kerngeschäft offenbar widerstandsfähiger ist als befürchtet und die jüngsten Umsätze keinen deutlichen Nachfrageeinbruch erkennen lassen.

Die Einschätzungen der Researchhäuser fielen gleichwohl nicht einheitlich aus. Citi bekräftigte ihre Kaufempfehlung und verwies auf eine im historischen Vergleich niedrige Bewertung. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel von 165 auf 170 Euro, blieb aber bei „Neutral“. Die Bank hält den robusten Absatz im Kerngeschäft für maßgeblich, während Smartbrillen weniger stark zum Wachstum beigetragen hätten. Jefferies senkte sein Kursziel von 250 auf 225 Euro, bestätigte jedoch ebenfalls die Kaufempfehlung. Analyst Julien Dormois bezeichnete die Lage als „halbvoll“: Die Erwartungen seien klar übertroffen worden, und Signale zu Geschäftsentwicklung und Margen wirkten beruhigend. Die Kurszielsenkung zeigt dennoch bestehende Vorsicht. Die Kursziele bleiben dennoch unterschiedlich.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 172EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.