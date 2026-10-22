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    VW unter Druck: Batterie-Rückruf, drohender Gehaltsstopp und Audi-Kürzungen

    VW unter Druck: Batterie-Rückruf, drohender Gehaltsstopp und Audi-Kürzungen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen steht derzeit an mehreren Fronten unter Druck: Ein weltweiter Rückruf wegen möglicher Batteriefehler, Konflikte um die Vergütung der Beschäftigten und zusätzliche Sparmaßnahmen bei der Tochter Audi zeigen, wie tiefgreifend der Konzern seine Kosten und Risiken neu ordnet.

    Insgesamt sind weltweit fast 72.700 Elektroautos betroffen, in Deutschland rund 10.000. Die drei vom Kraftfahrt-Bundesamt erfassten Aktionen betreffen vor allem die Modelle ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz sowie den Cupra Born.

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    Auslöser sind nach Angaben des Unternehmens einzelne Hochvolt-Batteriezellen, die wegen Produktionsfehlern bei Zulieferern nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. Eine erhöhte thermische Belastung könne in seltenen Fällen im Extremfall einen Brand verursachen. Betroffen sind begrenzte Bauzeiträume von 2022 bis 2025.

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    Bis zur Prüfung in der Werkstatt sollen Halter ihre Fahrzeuge höchstens zu 80 Prozent laden und Warnaufkleber anbringen. Wo möglich, begrenzt die Software die Kapazität automatisch. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden waren dem KBA zunächst nicht bekannt; Module müssen nicht zwingend ersetzt werden.

    Parallel verschärft ein möglicher Gehaltsstopp die Spannungen mit der Arbeitnehmervertretung. Die IG Metall berichtet, der Vorstand wolle die Entgelte der weltweit mehr als 660.000 Beschäftigten bis 2030 einfrieren. Die Vorgabe gelte demnach seit Anfang Oktober; Volkswagen kommentierte die Darstellung nicht.

    Die Gewerkschaft warnt vor Reallohnverlusten von mindestens zehn Prozent. Ende November sollen Tarifverhandlungen beginnen; gefordert werden fünf Prozent mehr Geld. Der Konzern verweist auf interne Gespräche. Zugleich kündigte VW nahezu alle Tarifverträge und plant weltweit 50.000 zusätzliche Stellenstreichungen.

    Auch Audi spart angesichts sinkender Absätze in China und den USA. Der Autobauer streicht kulturelle und sportliche Sponsorings in Ingolstadt, Neckarsulm und Heilbronn. Betroffen sind unter anderem Weihnachtskonzerte, Sommerkonzerte 2027, Jazz am Audi Forum sowie Jugendchor- und Kammerphilharmonie-Förderung.

    Auch Halbmarathon und Triathlon in Ingolstadt verlieren im kommenden Jahr Unterstützung, die Eisgala ab 2027. Audi begründet die Kürzungen mit wirtschaftlichen Herausforderungen und einem verantwortungsvollen Ressourceneinsatz. Der Konzern räumt ein, dass viele Projekte das regionale Leben lange geprägt haben.

    Die Entwicklungen fallen in eine Phase umfassenden Umbaus. VW hatte bereits im März mehr als 90.000 Fahrzeuge wegen Batterieproblemen zurückgerufen, davon 28.000 in Deutschland. Ende September folgte ein separater Rückruf von gut fünf Millionen Autos wegen korrosionsanfälliger Lenkschrauben.

    Damit treffen operative Qualitätsrisiken und struktureller Kostendruck gleichzeitig aufeinander. Für VW steht neben der technischen Behebung der Mängel die Stabilisierung des Geschäfts im Vordergrund. Für Beschäftigte und Standorte wächst zugleich die Unsicherheit über Kaufkraft, Arbeitsplätze und Unterstützung lokaler Kultur sowie des Sports. Die angekündigten Maßnahmen dürften Tarifgespräche und das Vertrauen in die Transformation des Konzerns belasten.



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