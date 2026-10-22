Bärenattacke Gold fällt auf 4.089,96 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,67 % 1 Monat -6,12 % 3 Monate +0,10 % 1 Jahr -1,21 %

Heftiger Druck auf Gold: Das Edelmetall sinktauf 4.089,96und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.980,43USD. Heute, bei 4.089,96USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.325,9USD geworden – ein Plus von +106,52 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.