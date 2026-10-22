Silberpreis bricht ein jetzt 56,30 USD

-2,89 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,14 % 1 Monat -14,81 % 3 Monate -4,28 % 1 Jahr +15,00 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 56,30. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,27025USD. Heute steht er bei 56,30USD. Das Investment wäre auf 12.096,9USD gewachsen – eine Steigerung von +141,94 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.