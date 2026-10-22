TKMS vor Zahlen: Analysten sehen Marine-Schub – Kursziel 115 Euro

Bernstein-Analyst Adrien Rabier hält an der Einstufung „Outperform“ fest, senkt das Kursziel aber von 120 auf 115 Euro. Nach seiner Einschätzung dürften die Resultate der Marinewerft die Markterwartungen deutlich übertreffen. Sie könnten damit zu einem entscheidenden Treiber für die TKMS-Aktie werden. Rabier erwartet außerdem, dass das Unternehmen sein mittelfristiges Ergebnisziel auf Basis des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) anhebt. Die Kürzung des Kursziels steht somit nicht für eine grundsätzlich pessimistischere Sicht auf das operative Geschäft. Ausschlaggebend seien vielmehr niedrigere Annahmen zur verfügbaren Liquidität. Bernstein trennt damit seine positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung von einer vorsichtigeren Bewertung der finanziellen Spielräume.

Bei TKMS richten sich die Erwartungen vor der nächsten Zahlenvorlage auf ein starkes operatives Abschneiden. Zwei Analystenhäuser rechnen mit positiven Impulsen aus dem Marinegeschäft und sehen Spielraum für höhere mittelfristige Ziele. In ihren am Montag veröffentlichten Einschätzungen bleiben sowohl Bernstein Research als auch Deutsche Bank Research bei einer positiven Empfehlung. Die Kurszieländerungen fallen jedoch unterschiedlich aus: Bernstein reduziert das Kursziel, während die Deutsche Bank es anhebt. Beide kommen damit auf ein Ziel von 115 Euro. Die Einschätzungen unterstreichen die hohen Erwartungen an die jüngste Geschäftsentwicklung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Deutsche Bank bleibt optimistisch und bestätigt ihre Kaufempfehlung („Buy“). Analyst Sriram Krishnan hebt das Kursziel von 112 auf 115 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet er einen starken Abschluss sowohl beim Auftragseingang als auch im operativen Geschäft. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten böten weiterhin zusätzliches Potenzial, heißt es in seiner Einschätzung. Zudem wertet Krishnan den jüngsten Rückgang des Aktienkurses als attraktive Einstiegsmöglichkeit. Seine Argumentation verbindet damit positive Erwartungen an die kurzfristige Geschäftsentwicklung mit einer weiterhin günstigen Perspektive für das Wachstum über die nächsten Jahre. Anders als Bernstein sieht die Deutsche Bank Anlass für eine moderate Anhebung des Kursziels.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob TKMS die Erwartungen tatsächlich übertrifft und daraus konkrete Verbesserungen der mittelfristigen Ziele folgen. Die Analystenkommentare sind Ausblicke vor der anstehenden Quartalsberichterstattung beziehungsweise dem Abschluss des Geschäftsjahres und keine Bestätigung bereits veröffentlichter Ergebnisse. Ihre Prognosen markieren daher Erwartungen, nicht gesicherte Resultate. Für Anleger ergibt sich ein weitgehend einheitliches, insgesamt positives Bild: Beide Häuser sehen die Aktie weiterhin als kaufenswert oder überdurchschnittlich attraktiv und setzen ein Kursziel von 115 Euro. Unterschiede liegen in der Begründung und in der Anpassung: Bernstein reagiert auf geringere Liquiditätsannahmen, die Deutsche Bank auf erwartete operative Stärke und das Potenzial nach dem Kursrückgang. Die konkreten Zahlen dürften nun zeigen, ob sich diese Erwartungen bestätigen.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.