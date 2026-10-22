🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS vor Zahlen: Analysten sehen Marine-Schub – Kursziel 115 Euro

    TKMS vor Zahlen: Analysten sehen Marine-Schub – Kursziel 115 Euro
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    Bei TKMS richten sich die Erwartungen vor der nächsten Zahlenvorlage auf ein starkes operatives Abschneiden. Zwei Analystenhäuser rechnen mit positiven Impulsen aus dem Marinegeschäft und sehen Spielraum für höhere mittelfristige Ziele. In ihren am Montag veröffentlichten Einschätzungen bleiben sowohl Bernstein Research als auch Deutsche Bank Research bei einer positiven Empfehlung. Die Kurszieländerungen fallen jedoch unterschiedlich aus: Bernstein reduziert das Kursziel, während die Deutsche Bank es anhebt. Beide kommen damit auf ein Ziel von 115 Euro. Die Einschätzungen unterstreichen die hohen Erwartungen an die jüngste Geschäftsentwicklung.

    Bernstein-Analyst Adrien Rabier hält an der Einstufung „Outperform“ fest, senkt das Kursziel aber von 120 auf 115 Euro. Nach seiner Einschätzung dürften die Resultate der Marinewerft die Markterwartungen deutlich übertreffen. Sie könnten damit zu einem entscheidenden Treiber für die TKMS-Aktie werden. Rabier erwartet außerdem, dass das Unternehmen sein mittelfristiges Ergebnisziel auf Basis des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) anhebt. Die Kürzung des Kursziels steht somit nicht für eine grundsätzlich pessimistischere Sicht auf das operative Geschäft. Ausschlaggebend seien vielmehr niedrigere Annahmen zur verfügbaren Liquidität. Bernstein trennt damit seine positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung von einer vorsichtigeren Bewertung der finanziellen Spielräume.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS!
    Long
    78,96€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,34€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Deutsche Bank bleibt optimistisch und bestätigt ihre Kaufempfehlung („Buy“). Analyst Sriram Krishnan hebt das Kursziel von 112 auf 115 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet er einen starken Abschluss sowohl beim Auftragseingang als auch im operativen Geschäft. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten böten weiterhin zusätzliches Potenzial, heißt es in seiner Einschätzung. Zudem wertet Krishnan den jüngsten Rückgang des Aktienkurses als attraktive Einstiegsmöglichkeit. Seine Argumentation verbindet damit positive Erwartungen an die kurzfristige Geschäftsentwicklung mit einer weiterhin günstigen Perspektive für das Wachstum über die nächsten Jahre. Anders als Bernstein sieht die Deutsche Bank Anlass für eine moderate Anhebung des Kursziels.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Im Mittelpunkt steht die Frage, ob TKMS die Erwartungen tatsächlich übertrifft und daraus konkrete Verbesserungen der mittelfristigen Ziele folgen. Die Analystenkommentare sind Ausblicke vor der anstehenden Quartalsberichterstattung beziehungsweise dem Abschluss des Geschäftsjahres und keine Bestätigung bereits veröffentlichter Ergebnisse. Ihre Prognosen markieren daher Erwartungen, nicht gesicherte Resultate. Für Anleger ergibt sich ein weitgehend einheitliches, insgesamt positives Bild: Beide Häuser sehen die Aktie weiterhin als kaufenswert oder überdurchschnittlich attraktiv und setzen ein Kursziel von 115 Euro. Unterschiede liegen in der Begründung und in der Anpassung: Bernstein reagiert auf geringere Liquiditätsannahmen, die Deutsche Bank auf erwartete operative Stärke und das Potenzial nach dem Kursrückgang. Die konkreten Zahlen dürften nun zeigen, ob sich diese Erwartungen bestätigen.



    TKMS

    +0,24 %
    +6,90 %
    -0,48 %
    +2,95 %
    +7,72 %
    -7,68 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
    TKMS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TKMS vor Zahlen: Analysten sehen Marine-Schub – Kursziel 115 Euro Bei TKMS richten sich die Erwartungen vor der nächsten Zahlenvorlage auf ein starkes operatives Abschneiden. Zwei Analystenhäuser rechnen mit positiven Impulsen aus dem Marinegeschäft und sehen Spielraum für höhere mittelfristige Ziele. In ihren am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     