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    DHL kauft Aktien zurück – ab 2027 soll das Porto kräftig steigen

    DHL kauft Aktien zurück – ab 2027 soll das Porto kräftig steigen
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    **DHL kauft eigene Aktien zurück – höhere Briefpreise ab 2027 geplant**

    Die DHL AG hat in der Woche vom 12. bis 16. Oktober 92.401 eigene Aktien zurückgekauft. Dafür zahlte der Konzern insgesamt rund 5,28 Millionen Euro; der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 57,14 Euro je Aktie. Die Transaktionen wurden über Xetra sowie die Handelsplätze CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe abgewickelt. Seit Beginn des laufenden Rückkaufprogramms am 10. August hat DHL damit insgesamt 3.065.978 Aktien erworben. Die Angaben veröffentlichte das Unternehmen am Montag im Rahmen seiner gesetzlichen Kapitalmarktmitteilung.

    Parallel dazu sieht Deutsche Bank Research weiteres Kurspotenzial. Die Analysten hoben ihr Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro an und bestätigten die Kaufempfehlung. Der Großteil der im dritten Quartal besser als erwarteten Ergebnisentwicklung beim operativen Gewinn (Ebit) sei auf den Expressbereich zurückzuführen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham. Weitere Einzelheiten zur aktualisierten Prognose oder zur erwarteten Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche nennt die vorliegende Einschätzung nicht.

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    Auch im deutschen Briefgeschäft stehen Veränderungen an: Die Deutsche Post will das Porto für einen Standardbrief Anfang 2027 um 20 Cent auf 1,15 Euro erhöhen. Das wäre der bislang stärkste absolute Anstieg und entspräche einem Plus von 21,05 Prozent. Für den Kompaktbrief ist eine Erhöhung um 15 Cent auf 1,25 Euro vorgesehen. Auch Postkarten sowie Groß- und Maxibriefe sollen teurer werden; konkrete neue Preise für diese Sendungsarten wurden in der Mitteilung nicht genannt.

    Die geplanten Tarife sind noch nicht endgültig. Voraussetzung ist die Zustimmung der Bundesnetzagentur. Die Behörde hat zuletzt einen möglichen Spielraum für die Einnahmen aus dem Briefversand in den Jahren 2027 und 2028 skizziert: Insgesamt dürften diese um 20,35 Prozent steigen. Innerhalb dieses Rahmens kann die Post die Preisänderungen für einzelne Briefarten selbst festlegen.

    Als Begründung verweist der Konzern auf rückläufige Briefmengen und höhere Personal-, Energie- und Sachkosten. Zugleich müsse ein flächendeckendes Netz aus Briefkästen und Filialen erhalten bleiben. DHL investiere zudem jährlich rund eine Milliarde Euro in das Post- und Paketnetz, unter anderem in Elektrofahrzeuge und Automaten. Nach Unternehmensangaben steigen dadurch die Kosten je Brief, wenn weniger Sendungen die bestehende Infrastruktur nutzen. Im europäischen Vergleich sei das deutsche Porto weiterhin niedrig: Der Durchschnitt für einen Standardbrief liege bei 1,52 Euro.

    Die Meldungen zeigen unterschiedliche Facetten des Konzerns: Während der Aktienrückkauf und die positive Analysteneinschätzung den Kapitalmarkt betreffen, reagiert das Briefgeschäft auf strukturell sinkende Mengen und steigende Kosten. Die geplante Portoanpassung soll die Finanzierung der postalischen Grundversorgung unterstützen, bleibt aber bis zur Entscheidung der Bundesnetzagentur ein Vorhaben.



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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 57,52EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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