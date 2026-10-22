Munich Re: RBC hebt Kursziel an – doch der Branchenblick bleibt kritisch

### RBC hebt Kursziel für Munich Re an – Branchenumfeld bleibt herausfordernd

Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben. An der Einstufung „Sector Perform“ hält sie jedoch fest. Damit sieht Analyst Ben Cohen die Aktie weiterhin im Einklang mit der Entwicklung des Sektors und spricht keine ausdrückliche Kaufempfehlung aus. In seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar beschreibt er ein zwiespältiges Umfeld für Rückversicherer: Einerseits könnten höhere Kapitalanlageergebnisse die Erträge stützen, andererseits nimmt der Druck auf die Preise im wichtigen Schaden- und Unfallgeschäft zu. Für Munich Re erhöhte Cohen zugleich seine Gewinnprognose je Aktie für 2026. Die Anhebung des Kursziels spiegelt damit eine bessere Einschätzung der Ertragsaussichten des Konzerns wider, ohne dass RBC die fundamentale Branchenbewertung entsprechend verbessert.

Nach Einschätzung des Analysten dürften starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen bis 2027 anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung ausüben. Höhere Renditen können zwar die Anlageerträge der Versicherer verbessern und so einen Teil der Belastung ausgleichen. Sie verschärfen aber zugleich den Wettbewerb um Kunden und können die Bereitschaft der Versicherer erhöhen, Risiken zu niedrigeren Preisen zu übernehmen. RBC erwartet deshalb, dass der positive Effekt auf die Kapitalanlagen die schwächere Entwicklung im Versicherungsgeschäft nicht vollständig beseitigen dürfte. Für Munich Re fällt die Einschätzung dennoch etwas günstiger aus: Cohen hob seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2026 an. Angaben zur Höhe der neuen Schätzung machte die Mitteilung nicht.