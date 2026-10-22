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    Munich Re: RBC hebt Kursziel an – doch der Branchenblick bleibt kritisch

    Munich Re: RBC hebt Kursziel an – doch der Branchenblick bleibt kritisch
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    ### RBC hebt Kursziel für Munich Re an – Branchenumfeld bleibt herausfordernd

    Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben. An der Einstufung „Sector Perform“ hält sie jedoch fest. Damit sieht Analyst Ben Cohen die Aktie weiterhin im Einklang mit der Entwicklung des Sektors und spricht keine ausdrückliche Kaufempfehlung aus. In seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar beschreibt er ein zwiespältiges Umfeld für Rückversicherer: Einerseits könnten höhere Kapitalanlageergebnisse die Erträge stützen, andererseits nimmt der Druck auf die Preise im wichtigen Schaden- und Unfallgeschäft zu. Für Munich Re erhöhte Cohen zugleich seine Gewinnprognose je Aktie für 2026. Die Anhebung des Kursziels spiegelt damit eine bessere Einschätzung der Ertragsaussichten des Konzerns wider, ohne dass RBC die fundamentale Branchenbewertung entsprechend verbessert.

    Nach Einschätzung des Analysten dürften starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen bis 2027 anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung ausüben. Höhere Renditen können zwar die Anlageerträge der Versicherer verbessern und so einen Teil der Belastung ausgleichen. Sie verschärfen aber zugleich den Wettbewerb um Kunden und können die Bereitschaft der Versicherer erhöhen, Risiken zu niedrigeren Preisen zu übernehmen. RBC erwartet deshalb, dass der positive Effekt auf die Kapitalanlagen die schwächere Entwicklung im Versicherungsgeschäft nicht vollständig beseitigen dürfte. Für Munich Re fällt die Einschätzung dennoch etwas günstiger aus: Cohen hob seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2026 an. Angaben zur Höhe der neuen Schätzung machte die Mitteilung nicht.

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    Über die kurzfristigen Ertragsaussichten hinaus sieht RBC eine Verschlechterung der Branchenfundamentaldaten. Konjunkturelle Unsicherheiten und Überkapazitäten könnten die Anbieter unter Druck setzen und die Disziplin bei der Preisgestaltung schwächen. Das gilt trotz solider Bilanzen und fortgesetzter Kapitalrückflüsse an die Aktionäre. Die Analysteneinschätzung verbindet somit eine höhere Gewinnprognose für Munich Re mit einem vorsichtigen Blick auf den gesamten Rückversicherungsmarkt. Die Einstufung „Sector Perform“ signalisiert, dass RBC für die Aktie keine klare überdurchschnittliche Entwicklung gegenüber vergleichbaren Branchenwerten erwartet. Das neue Kursziel liegt 30 Euro über der bisherigen Marke. Die Originalstudie wurde am 19. Oktober veröffentlicht und am folgenden Tag weitergegeben.

    Parallel dazu setzt Munich Re ihren laufenden Aktienrückkauf fort. Zwischen dem 14. und dem 20. Oktober 2026 erwarb der Konzern insgesamt 45.000 eigene Aktien. Davon entfielen 20.000 Stück auf den 14. Oktober sowie jeweils 5.000 Stück auf den 15., 16. und 19. Oktober; am 20. Oktober kaufte Munich Re 10.000 Aktien zurück. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen je nach Handelstag zwischen rund 529,59 und 545,71 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 14. Mai 2026 summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien auf 3.091.811 Stück. Die Käufe werden über eine beauftragte Bank ausschließlich über Xetra abgewickelt. Die jüngste Mitteilung wurde am 21. Oktober veröffentlicht. Damit laufen Kapitalrückführung und Analystenanpassung zeitlich parallel, während der Ausblick für die Branche von Preisdruck und möglichen Ertragsstützen geprägt bleibt.



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    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 549,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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