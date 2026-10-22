PATRIZIA setzt auf Lidl: 24 neue Märkte in Südeuropa übernommen

Alle Märkte sind nach Unternehmensangaben vollständig und langfristig an die jeweiligen lokalen Lidl-Betreibergesellschaften vermietet. Die Mietverträge sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Das soll die Einnahmen an die Inflation anpassen und für planbare Erträge sorgen. PATRIZIA positioniert den Lebensmitteleinzelhandel damit als vergleichsweise widerstandsfähigen Teil ihres Immobiliengeschäfts: Geschäfte für den täglichen Bedarf sind weniger stark von kurzfristigen Konsumtrends abhängig als viele andere Einzelhandelsformate.

PATRIZIA SE hat ein Portfolio aus 24 neu errichteten Lidl-Märkten in Südeuropa erworben und stärkt damit ihre Plattform für Lebensmittelimmobilien. Die Objekte verteilen sich auf Italien mit zehn Standorten, Spanien mit acht und Frankreich mit sechs. Zusammen umfassen sie rund 50.000 Quadratmeter. Angaben zum Kaufpreis, zur Finanzierung oder zum Verkäufer machte der Augsburger Investmentmanager nicht.

Mit dem Zukauf setzt das Unternehmen auf seine mehr als 20-jährige Erfahrung im europäischen Lebensmitteleinzelhandel und vertieft zugleich die langjährige Zusammenarbeit mit Lidl. Die Transaktion erweitert zudem die Präsenz in Südeuropa. Christie Wright, Co-Leiterin des Investmentmanagements, begründet das Engagement mit der Kombination aus hochwertigen Immobilien, starken Betreibern und langfristigen strukturellen Trends. Dazu zählten Urbanisierung und die Nachfrage nach gut erreichbaren Nahversorgungsangeboten.

PATRIZIA verwaltet nach eigenen Angaben europaweit Einzelhandelsimmobilien im Wert von rund 4,2 Milliarden Euro. Insgesamt betreut der Konzern ein Vermögen von etwa 56 Milliarden Euro und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. Die Unternehmensstrategie richtet sich unter anderem an den Entwicklungen Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende und modernem Leben aus. Der jüngste Ankauf passt vor allem zum Fokus auf stabile, langfristig nutzbare Immobilien. Ob und wann weitere Akquisitionen in der Region folgen, ließ PATRIZIA offen.

Separat meldete PATRIZIA eine Veränderung bei den Stimmrechtsanteilen: Die Aberdeen-Gesellschaften abrdn Investment Management Limited und abrdn Investments Limited hielten zum 15. Oktober zusammen zugerechnete Stimmrechte von 3,04 Prozent. Das entspricht 2.806.459 Stimmen. Finanzinstrumente wurden nicht ausgewiesen. Die Mitteilung bezeichnet die Veränderung als Anpassung der aggregierten Beteiligungen innerhalb der Aberdeen-Gruppe; daraus lässt sich keine direkte Aussage über eine strategische Einflussnahme ableiten.

Auch den Finanzkalender hat PATRIZIA veröffentlicht. Der Jahres- und Konzernabschluss für 2026 soll am 25. März 2027 erscheinen. Der Halbjahresbericht ist für den 11. August angekündigt. Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilungen sind für den 12. Mai und den 10. November 2027 vorgesehen. Damit bündelt die Veröffentlichung neben dem Immobilienankauf auch regulatorische Angaben und die Termine für die nächste Berichtsperiode.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 6,47EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.