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    Salesforce kauft Braze für 5,7 Milliarden Dollar – Aktie unter Druck

    Salesforce kauft Braze für 5,7 Milliarden Dollar – Aktie unter Druck
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce baut sein Geschäft im Marketing aus und übernimmt den US-Spezialisten Braze. Der Softwarekonzern zahlt 47,50 US-Dollar je Braze-Aktie. Einschließlich der Schulden bewertet die Transaktion das Unternehmen mit knapp 5,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund fünf Milliarden Euro. Das teilte Salesforce am Dienstag in San Francisco mit.

    Strategisch soll Braze die bestehenden Angebote von Salesforce ergänzen. Der Konzern ist bereits stark im Bereich Vertriebssoftware aufgestellt. Mit der Übernahme will er nach eigenen Angaben beziehungsweise der Mitteilung die Möglichkeiten von Marketingabteilungen stärken, mit ihren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Künstliche Intelligenz soll dabei ebenfalls zum Einsatz kommen. Wie genau die KI-Funktionen in die Produkte integriert werden und welche konkreten Angebote daraus entstehen sollen, wurde in der vorliegenden Mitteilung nicht näher ausgeführt.

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    Der geplante Kauf verbindet damit zwei Bereiche der Unternehmenssoftware: Salesforce liefert Werkzeuge für den Vertrieb, Braze ist auf Marketing spezialisiert. Für Unternehmen kann eine engere Verknüpfung solcher Anwendungen hilfreich sein, wenn sie Kundenkontakte über verschiedene Kanäle koordinieren und personalisieren wollen. Die Mitteilung nennt jedoch keine Einzelheiten zu möglichen Produktänderungen, zur künftigen Organisation von Braze oder zu finanziellen Einsparungen und Ertragseffekten. Auch Angaben dazu, wie die Übernahme finanziert wird, enthält der vorliegende Bericht nicht.

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    Der Abschluss ist erst für das Geschäftsjahr 2027/28 vorgesehen, das Ende Januar endet. Bis dahin bleibt die Transaktion also geplant und ist noch nicht vollzogen. Zu möglichen weiteren Bedingungen oder erforderlichen Genehmigungen machte die Mitteilung in den vorliegenden Angaben keine näheren Aussagen.

    An der Börse reagierte die Salesforce-Aktie zunächst mit Verlusten. Im vorbörslichen US-Handel lag sie zeitweise mehr als drei Prozent im Minus; im frühen Handel betrug das Minus laut einer späteren Meldung noch mehr als ein Prozent. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Zeitpunkte und sind daher nicht zwingend widersprüchlich. Eine Begründung für die Kursbewegung wurde nicht genannt.

    Mit der Übernahme setzt Salesforce auf den Ausbau seiner Softwareangebote rund um Kundenbeziehungen und Marketing. Der Kaufpreis von knapp 5,7 Milliarden Dollar unterstreicht die Größenordnung des Vorhabens. Ob die erwarteten Vorteile durch eine engere Verbindung von Vertrieb, Marketing und KI die Investition rechtfertigen, dürfte sich erst nach dem Abschluss und der Integration zeigen. Details dazu liegen bislang nicht vor.



    Salesforce

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    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 214,1USD auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.




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