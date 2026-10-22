Vossloh wird für 2026 noch etwas pessimistischer - Belebung im Schlussquartal
- Vossloh sieht Umsatz im mittleren Zielbereich
- Ebit dürfte wegen verschobener Projekte unten landen
- Quartalsumsatz steigt, Ebit sinkt um mehr als ein Fünftel
WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnik-Anbieter Vossloh wird nach einem Gewinnrückgang im Sommer noch etwas pessimistischer für das laufende Jahr. Zwar dürfte der Umsatz den mittleren Bereich der im Juli gesenkten Zielspanne von 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte jedoch wegen verschobener Projekte und einmaliger Kosten eher im unteren Bereich der angekündigten Spanne von 100 bis 110 Millionen Euro landen. Allerdings berichtete das Management von einer "deutlichen Belebung im Jahresschlussquartal".
Im dritten Quartal stieg Vosslohs Umsatz dank der erstmaligen Einbeziehung des französischen Betonschwellenherstellers Sateba um mehr als 15 Prozent auf knapp 377 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) ging jedoch um mehr als ein Fünftel auf gut 24 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand mit 9,4 Millionen Euro nur gut halb so viel Gewinn wie im Vorjahreszeitraum in den Büchern./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 51,70 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -2,34 %/+69,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vossloh - 766710 - DE0007667107
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vossloh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Voss (s)low!
Guten Morgen!
Sehr ruhig im Forum geworden.
Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten
Feste Absicht zur Übernahme des LiDAR-Spezialisten Cordel Group PLC