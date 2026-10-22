RENK verkauft Gleitlager-Sparte – JPMorgan senkt trotzdem das Kursziel

Das veräußerte Geschäft produziert standardisierte Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen. Die Produkte werden vor allem in industriellen und zivilen Märkten eingesetzt. Der vereinbarte Kaufpreis liegt nach Unternehmensangaben im unteren bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. RENK wertet den Preis als Bestätigung für die Werthaltigkeit des Geschäfts. Einen genauen Betrag nannte der Konzern nicht.

RENK richtet sein Portfolio konsequenter auf das Verteidigungsgeschäft aus: Der Augsburger Getriebehersteller hat einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf seines Geschäfts mit Gleitlagern an die österreichische Miba AG geschlossen. Die Transaktion markiert einen wichtigen Schritt der Ende 2025 angekündigten Sektorenstrategie. Sie steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ab dem vierten Quartal 2026 soll der Bereich nach IFRS 5 als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen werden. RENK wird seine Prognosen deshalb künftig auf die verbleibenden Divisionen Vehicle Mobility Solutions sowie Marine & Industry beziehen. Für 2026 stellt das Unternehmen auf dieser Basis einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 240 und 255 Millionen Euro in Aussicht. Die veränderte Darstellung erschwert den direkten Vergleich mit früheren Konzernzahlen, macht aber die Entwicklung des fortgeführten Geschäfts transparenter.

Auch die Einschätzung von JPMorgan fällt zweigeteilt aus. Die US-Bank senkte ihr Kursziel für die Aktie von 62 auf 50 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Overweight“. Analyst David Perry erwartet nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen ein besseres bereinigtes EBIT als bislang angenommen. Zugleich reduzierte er seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2027 bis 2030. Als Gründe nannte er einen langsameren Hochlauf deutscher Panzerfahrzeugprogramme und schwächere Perspektiven im Industriegeschäft. Damit signalisiert die Analyse kurzfristig operative Zuversicht, sieht aber mittelfristig Belastungen.

Eine Stimmrechtsmitteilung weist zudem auf eine veränderte Position der UBS Group hin. Zum 20. Oktober summierten sich Stimmrechte und meldepflichtige Instrumente auf 5,06 Prozent, nach zuvor 4,57 Prozent. Davon entfielen 0,78 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte und 4,28 Prozent auf Instrumente. Diese umfassen unter anderem Rechte zum Rückruf verliehener Aktien, Nutzungsrechte sowie Optionen und weitere Finanzinstrumente. Die ausgewiesenen 5,06 Prozent sind daher nicht mit einem direkten Aktienbesitz in gleicher Höhe gleichzusetzen. Die Meldung dokumentiert eine Schwellenberührung, erläutert jedoch nicht die strategischen Beweggründe der UBS.

Insgesamt verbindet RENK den Verkauf mit einer klareren Ausrichtung auf Verteidigung und einer neuen Berichtsgrundlage. Für Anleger bleiben die Umsetzung der Transaktion, die Entwicklung der Rüstungsprogramme und die Erreichung der aktualisierten Jahresziele entscheidend.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 36,47EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.