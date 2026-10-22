Pentixapharm erwartet weniger Verlust – PANDA-Studie startet später

Die verbesserte Prognose geht auf Kostenverschiebungen und Einsparungen zurück. Rund drei Millionen Euro an zahlungswirksamen Aufwendungen für PANDA fallen wegen konkreterer Vereinbarungen mit Dienstleistern und des angepassten Zeitplans erst 2027 an. Weitere etwa zwei Millionen Euro entfallen vor allem auf geringere Personal- und Zinskosten sowie verschobene Ausgaben für den Erwerb von Daten. Hinzu kommt ein nicht zahlungswirksamer Effekt von rund 3,7 Millionen Euro, vorwiegend durch den Wegfall planmäßiger Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Dies setzt Pentixapharm nach eigenen Angaben aufgrund von Feststellungen der Finanzaufsicht BaFin um.

Pentixapharm hat seine Ergebnisprognose für 2026 angehoben. Das Berliner Biotechunternehmen rechnet nun mit einem Periodenfehlbetrag von rund 13 Millionen Euro, nach zuvor erwarteten 21,6 Millionen Euro. Zugleich verschiebt sich der Start der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie PANDA: Der erste Patient soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 aufgenommen werden, statt wie bisher geplant im zweiten Halbjahr 2026. Wesentliche Folgen für den weiteren Studienzeitplan erwartet das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit nicht.

Die geringeren Ausgaben reduzieren auch den Mittelabfluss. An der Einschätzung, die verfügbaren Finanzmittel reichten bis ins Jahr 2028, hält das Unternehmen fest. Die Prognoseanhebung beruht damit nicht auf höheren Erlösen oder einer verbesserten Geschäftsentwicklung, sondern auf niedrigeren und zeitlich verschobenen Kosten.

Inhaltlich baut Pentixapharm auf die Entwicklung seines Diagnostikprodukts PentixaFor. Auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Nuklearmedizin in Wien wurden neue und bereits publizierte Daten zur Anwendung der Pentixafor-PET bei primärem Aldosteronismus vorgestellt. Die Erkrankung ist eine hormonelle Ursache von Bluthochdruck und bleibt nach Unternehmensangaben häufig unerkannt. Bei einseitigem Befall kann eine Operation infrage kommen; bislang wird zur Bestimmung der betroffenen Nebenniere üblicherweise eine invasive Nebennierenvenenkatheterisierung eingesetzt.

Studien aus Frankreich, den Niederlanden, Australien und China liefern laut Pentixapharm Hinweise, dass die Bildgebung eine einseitige Erkrankung mit hoher Spezifität erkennen und in ausgewählten Fällen die Katheteruntersuchung möglicherweise vermeiden helfen könnte. Die Daten stammen überwiegend von unabhängigen Forschungsgruppen. Sie sind jedoch noch kein Nachweis, dass das Verfahren den heutigen Standard ersetzen kann. Genau dies soll PANDA bei Erwachsenen mit gesichertem primärem Aldosteronismus untersuchen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Durchführung der Studie im Juni bestätigt und im Juli den Fast-Track-Status erteilt.

Neben der Endokrinologie verfolgt Pentixapharm eine CXCR4-basierte Onkologie-Strategie. Das geplante Programm PENTHERA soll PentixaFor-Bildgebung mit dem Prüfpräparat PentixaTher verbinden und bei multiplem Myelom sowie akuter myeloischer Leukämie eine gezielte Knochenmarkkonditionierung vor Stammzelltransplantationen untersuchen. Auch dieses Programm befindet sich noch in der klinischen Entwicklung.

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 1,815EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.