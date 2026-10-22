Stadtverkehr im Wandel: Miele trauert um Zinkann, AZAL macht Meilen digital

Stadtplanung müsse auf Veränderungen im Handel reagieren. Der Onlineanteil an den Einzelhandelsausgaben sei von 2017 bis 2026 um den Faktor 1,6 gestiegen, während die Handelsflächen um 15 Prozent zurückgegangen seien, sagte TU-Wien-Raumplaner Martin Berger. Kommunen müssten deshalb Lieferzonen schaffen, Genehmigungen beschleunigen und brachliegende Industrieflächen für die Logistik nutzbar machen. Erste Ansätze seien Grätzelladezonen und Postabholstationen. Nachhaltige Logistikpläne könnten zugleich Zufahrtsbeschränkungen und emissionsfreie Zonen vorsehen.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat bei einer Veranstaltung in Wien für eine integrierte Planung von Verkehr und Logistik in den Städten geworben. Autonome Fahrzeuge, Lieferdrohnen und Seilbahnen sollten nicht als konkurrierende Einzellösungen, sondern als Bausteine eines abgestimmten Systems betrachtet werden. Ziel sei, Versorgung und Mobilität trotz dichter Bebauung effizienter, klimafreundlicher und sicherer zu organisieren. WKÖ-Vertreterinnen betonten, verkehrsberuhigte Innenstädte seien kein Grund zur Sorge, wenn Innovationen und Infrastruktur gemeinsam entwickelt würden.

Drohnen könnten Lieferungen ergänzen, wie Testprojekte in Irland zeigen. In Österreich hängen Einsätze in dicht besiedelten Gebieten jedoch von Risikoprüfungen und Bewilligungen durch Austro Control ab. Auch automatisiertes Fahren sei technisch weit entwickelt; für einen breiten Einsatz im Personen- und Güterverkehr brauche es aber passende gesetzliche Regeln und die Einbindung von Betreibern und Kommunen. Oslo setzt laut Verkehrsbetrieb Ruter auf Klimaneutralität, Elektroautos, Carsharing und On-Demand-Dienste. Seilbahnen könnten Lücken im öffentlichen Verkehr schließen. In Wien soll die neue U5 vollautomatisch verkehren; täglich nutzen 2,47 Millionen Menschen öffentliche Verkehrsmittel. Automatisierung müsse einen erkennbaren Nutzen bieten, um von den Menschen akzeptiert zu werden.

Der frühere geschäftsführende Gesellschafter von Miele, Peter Christian Zinkann, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das Unternehmen würdigte ihn als prägende Unternehmerpersönlichkeit. Zinkann trat 1958 in den von seinem Großvater Reinhard Zinkann und Carl Miele gegründeten Betrieb ein und leitete ihn mehr als vier Jahrzehnte. 2004 schied er als geschäftsführender Gesellschafter aus. Während seiner Zeit brachte Miele unter anderem einen elektronisch gesteuerten Wäschetrockner, Geschirrspüler mit Besteckschublade und die Schontrommel auf den Markt. Der Hersteller erzielte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 5,16 Milliarden Euro Umsatz, 2,3 Prozent mehr als 2024. Miele beschäftigt rund 23.000 Menschen; zum Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben.

Comarch hat das Vielfliegerprogramm AZAL Miles von Azerbaijan Airlines technisch umgebaut. Aus dem distanzbasierten Prämiensystem soll ein digitales Finanzökosystem werden, das Statusmeilen stärker an Ticketausgaben koppelt und auch Alltagskäufe einbezieht. Über einen QR-Scanner in der Airline-App können Mitglieder bei externen Partnern Meilen sammeln und einlösen. Die Funktion „Cash+Miles“ ermöglicht, Zahlungen teilweise mit Meilen zu begleichen. Eine Integration mit dem Fahrdienst Bolt erlaubt den Tausch von Meilen gegen Gutscheine. Comarch zufolge automatisiert die Plattform zudem Willkommens- und Geburtstagsmeilen sowie personalisierte Aktionscodes. Die Angaben stammen aus einer Unternehmensmitteilung.

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