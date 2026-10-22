IBM übertrifft Erwartungen – doch schwache Margen drücken die Aktie

An der Börse überwog jedoch die Enttäuschung über die Profitabilität. Die IBM-Aktie verlor im nachbörslichen Handel nach Veröffentlichung der Zahlen 4,64 Prozent. Ausschlaggebend waren vor allem die Margen: Die bereinigte Bruttomarge betrug 58,5 Prozent, während Analysten 59,1 Prozent erwartet hatten. Auch im Beratungsgeschäft geriet sie unter Druck. Dort sank die Bruttomarge von 28,9 Prozent im zweiten Quartal auf 27,4 Prozent. Finanzchef Jim Kavanaugh begründete dies damit, dass IBM Produktivitätsgewinne in digitale Angebote reinvestiert habe.

IBM hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Der Erlös erhöhte sich im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf 17,10 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Konzern über der Marktschätzung von 16,82 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,95 Dollar und übertraf die Prognose von 2,86 Dollar. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn von 1,74 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 2,19 Milliarden Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Entwicklung der Sparten fiel unterschiedlich aus. Das Softwaregeschäft war stärkster Wachstumstreiber: Sein Umsatz stieg um acht Prozent auf 7,80 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartung von 7,66 Milliarden. Im Infrastrukturgeschäft legten die Erlöse um vier Prozent auf 3,70 Milliarden Dollar zu, gestützt unter anderem durch eine Belebung bei Großrechnern. Dagegen stagnierte die Beratung bei 5,34 Milliarden Dollar und blieb knapp unter der Prognose von 5,37 Milliarden. Damit blieb die Sparte hinter den dynamischeren Softwareumsätzen zurück.

IBM setzt zugleich auf künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor. Konzernchef Arvind Krishna sagte, Kunden nutzten „Super Intelligence“ inzwischen, um Betriebsmodelle umzugestalten. Nach Angaben von Kavanaugh entfielen im Quartal rund 30 Prozent der Beratungserlöse auf KI. Beim Auftragsbestand der Beratungssparte lag der Anteil sogar bei 35 Prozent. Die Zahlen unterstreichen, dass KI für IBM nicht nur ein Zukunftsthema ist, sondern bereits zum Geschäft beiträgt. Für Anleger bleibt allerdings entscheidend, ob diese Nachfrage auch nachhaltig höhere Margen und Erträge ermöglicht.

Beim Ausblick hob IBM sein Ziel für den freien Cashflow im Jahr 2026 an. Dieser soll um mehr als eine Milliarde US-Dollar steigen; im Juli hatte der Konzern noch mit einem Zuwachs von einer Milliarde gerechnet. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll weiterhin vier bis fünf Prozent betragen. Die Anhebung signalisiert Zuversicht in die Fähigkeit des Unternehmens, mehr liquide Mittel zu erwirtschaften. Zugleich zeigt der Kursrückgang, dass die Märkte trotz besserer Umsätze und Gewinne genau auf die Margen und die Qualität des Wachstums achten. IBM muss beweisen, dass Investitionen in digitale Angebote und KI sich nicht nur in Aufträgen, sondern auch in profitabler Umsetzung niederschlagen.

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,02 % und einem Kurs von 212USD auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.