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    3M hebt Gewinnprognose erneut an – Aktie legt zu

    3M hebt Gewinnprognose erneut an – Aktie legt zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Der US-Mischkonzern 3M profitiert zunehmend von seinem laufenden Umbau. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Gewinn, während der Umsatz nur moderat zulegte. Konzernchef William Brown hob daraufhin die Gewinnprognose erneut an. Für 2026 erwartet 3M nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,10 bis 9,15 US-Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 8,80 bis 8,95 Dollar gelegen. Anleger reagierten positiv auf die Mitteilung; die Aktie legte im US-Handel zu.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich im dritten Jahresviertel um zwölf Prozent auf 2,50 Dollar. Damit übertraf 3M die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 5,87 Milliarden Euro. Auf organischer Basis, also ohne bestimmte Wechselkurs- und Portfolioeffekte, betrug das Wachstum 3,3 Prozent. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar. Das waren fast 65 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

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    Die Zahlen zeigen, dass sich die Ertragslage deutlich stärker entwickelte als der Umsatz. Für den Konzern ist das ein wichtiger Befund: 3M will durch eine vereinfachte Geschäftsstruktur und den Rückzug aus Nicht-Kerngeschäften effizienter werden. Die jüngsten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Maßnahmen zunehmend Wirkung entfalten. Zugleich unterstreicht die abermalige Anhebung der Prognose, dass das Management für das Gesamtjahr mit einer besseren Gewinnentwicklung rechnet als bislang angenommen.

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    Brown treibt den Umbau des breit aufgestellten Unternehmens voran. Der Hersteller bekannter Post-it-Notizblöcke produziert ebenso Dachgranulat und elektronische Materialien. Künftig will 3M seine Aktivitäten stärker auf das Kerngeschäft ausrichten und das Angebot durch neue Produkte ergänzen. Wachstumsfelder wie Rechenzentren stehen dabei besonders im Fokus. Dort sieht das Unternehmen offenbar Chancen, seine Materialien und Technologien in einem expandierenden Markt einzusetzen.

    Für 3M geht es damit um mehr als kurzfristige Kostensenkungen: Der Konzern versucht, sein Portfolio zu schärfen und zugleich neue Erlösquellen zu erschließen. Das Quartal liefert Rückenwind für diese Strategie, auch wenn das Umsatzwachstum insgesamt überschaubar blieb. Entscheidend wird sein, ob 3M die Gewinnverbesserung in den kommenden Quartalen halten und die angekündigten Wachstumsbereiche tatsächlich ausbauen kann. Die angehobene Prognose setzt dafür einen höheren Maßstab.



    3M

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    ISIN:US88579Y1010WKN:851745
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    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 154,5USD auf Tradegate (22. Oktober 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.




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