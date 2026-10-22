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    Kühne+Nagel erhöht Jahresprognose nach gutem Quartal erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz wächst im dritten Quartal um 22 Prozent
    • Kühne+Nagel erhöht Jahresziel für den Ebit deutlich
    • Luft- und Seefracht wachsen dank starker Nachfrage
    Kühne+Nagel erhöht Jahresprognose nach gutem Quartal erneut
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHINDELLEGI (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im dritten Quartal kräftig zugelegt, weil es nun auch in der Seefracht wieder aufwärts geht. Für das Gesamtjahr gibt sich der Konzern nun erneut höhere Ziele. In den Monaten Juli bis September stieg der Nettoumsatz um 22 Prozent auf 7,39 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich ebenfalls ein Plus von 22 Prozent.

    Im Ausblick wird das Unternehmen nun deutlich optimistischer. 2026 strebt der Konzern einen Ebit von 1,5 bis 1,6 Milliarden an, bisher hatte eine Bandbreite von 1,35 bis 1,55 Milliarden gegolten. Schon im Sommer hatte das Unternehmen seine Ziele erhöht.

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    Gewachsen ist das Unternehmen im dritten Quartal erneut im Luftfrachtgeschäft. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 37 Prozent. Treiber war laut der Mitteilung die Nachfrage nach Logistiklösungen für Cloud-Infrastruktur und Halbleiter. Kühne+Nagel gilt als ein KI-Boom-Profiteur. Wenn hochkomplexe Teile für Datencenter zum Beispiel von Asien in die USA transportiert werden müssen, sind das lukrative Aufträge für Logistiker.

    Starkes Wachstum gab es aber auch in der Seefracht, die zuletzt geschwächelt hatte. Hier nahm der Umsatz währungsbereinigt um 20 Prozent zu. Basis dafür war laut den Angaben ein Volumenzuwachs von 5 Prozent. Dies sei die Folge von Marktanteilsgewinnen auf den Handelsrouten aus Asien und dem Transatlantikgeschäft gewesen. Zusätzliche Impulse kamen laut Mitteilung aus dem weiteren Ausbau von Exportvolumen chinesischer Kunden.

    Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag erhöhte sich konzernweit um 13 Prozent auf 2,39 Milliarden Franken, wie es weiter hieß. Das Betriebsergebnis (Ebit) nahm um 53 Prozent auf 435 Millionen Franken zu und der Reingewinn um ebenfalls 53 Prozent auf 316 Millionen. Die Konversionsmarge (Verhältnis Ebit zu Rohertrag) erreichte 18,2 Prozent. Mit den Zahlen hat Kühne+Nagel die Erwartungen der Analysten übertroffen./rw/ra/AWP/jha

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kuehne + Nagel International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kuehne + Nagel International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00Euro.





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