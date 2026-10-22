JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta nach Quarrtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe mit dem Umsatzwachstum trotz der im Vergleich zum Vorquartal schwächeren Dynamik ebenso positiv überrascht, wie mit der Profitabilität, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal liege über der Konsensschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 625,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 875
Kursziel alt: 875
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 875
Kursziel alt: 875
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