JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta nach Quarrtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe mit dem Umsatzwachstum trotz der im Vergleich zum Vorquartal schwächeren Dynamik ebenso positiv überrascht, wie mit der Profitabilität, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal liege über der Konsensschätzung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 625,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 875

Kursziel alt: 875

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

