Berentzen: Umsatz und Ergebnis brechen ein – Jahresziele in Gefahr?

Als wesentlichen Grund nennt der Getränkehersteller ein geringeres Absatzvolumen in Deutschland. Die anhaltende Konsumzurückhaltung habe die Entwicklung bereits im ersten Halbjahr belastet und sich im dritten Quartal fortgesetzt. Die endgültigen Neunmonatszahlen wollte Berentzen am 22. Oktober veröffentlichen. Die vorläufigen Werte standen zum Zeitpunkt der Mitteilung noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats.

Die Berentzen-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen belief sich der Konzernumsatz bis Ende September auf 107,6 Millionen Euro, nach 119,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sank von 5,6 auf 1,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA ging von 12,0 auf 7,9 Millionen Euro zurück.

Trotz des schwachen Geschäftsverlaufs hält das Unternehmen an seiner im Juli angepassten und im August bestätigten Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet Berentzen weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 151 und 156 Millionen Euro. Das EBIT soll 3,5 bis 5,0 Millionen Euro erreichen, das EBITDA 12,4 bis 13,9 Millionen Euro. Damit setzt die Prognose für das Schlussquartal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf voraus: Rechnerisch müsste Berentzen im vierten Quartal noch 43,4 bis 48,4 Millionen Euro Umsatz erzielen. Beim EBIT wären es 2,2 bis 3,7 Millionen Euro, beim EBITDA 4,5 bis 6,0 Millionen Euro.

Auch die Aktionärsstruktur rückte in den Fokus. Thomas Bimmerle meldete zum 15. Oktober den direkten Besitz von 289.350 Berentzen-Aktien. Das entspricht 3,014 Prozent der insgesamt 9,6 Millionen Stimmrechte. Eine zunächst veröffentlichte Mitteilung enthielt Unstimmigkeiten bei der Namensschreibweise und der Summendarstellung; eine korrigierte Meldung weist die Bestände entsprechend aus.

Zudem informierte die Schweizer Aevum Fondation de Prévoyance über ihre Absichten im Zusammenhang mit dem Erreichen beziehungsweise Überschreiten der Zehn-Prozent-Schwelle. Die Mitteilung bezieht sich auf den 22. September. Aevum erklärte, die Beteiligung diene der Erzielung eines Handelsgewinns. Innerhalb der kommenden zwölf Monate könnten abhängig von Marktbedingungen, Bewertung und weiteren Entwicklungen zusätzliche Aktien hinzukommen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Vorstand oder Aufsichtsrat sowie eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur oder Dividendenpolitik strebe die Stiftung nicht an. Finanziert wurde der Erwerb laut Mitteilung vollständig aus Eigenmitteln.

Für Anleger stehen damit kurzfristig zwei Fragen im Mittelpunkt: ob Berentzen die ambitionierten Jahresziele trotz der schwachen Nachfrage erreichen kann und wie sich die Beteiligungen größerer Investoren weiterentwickeln.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,98EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.