🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerentzen-Gruppe AktievorwärtsNachrichten zu Berentzen-Gruppe
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berentzen: Umsatz und Ergebnis brechen ein – Jahresziele in Gefahr?

    ### Berentzen unter Druck: Umsatz und Ergebnis sinken deutlich

    Die Berentzen-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen belief sich der Konzernumsatz bis Ende September auf 107,6 Millionen Euro, nach 119,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sank von 5,6 auf 1,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA ging von 12,0 auf 7,9 Millionen Euro zurück.

    Als wesentlichen Grund nennt der Getränkehersteller ein geringeres Absatzvolumen in Deutschland. Die anhaltende Konsumzurückhaltung habe die Entwicklung bereits im ersten Halbjahr belastet und sich im dritten Quartal fortgesetzt. Die endgültigen Neunmonatszahlen wollte Berentzen am 22. Oktober veröffentlichen. Die vorläufigen Werte standen zum Zeitpunkt der Mitteilung noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Trotz des schwachen Geschäftsverlaufs hält das Unternehmen an seiner im Juli angepassten und im August bestätigten Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet Berentzen weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 151 und 156 Millionen Euro. Das EBIT soll 3,5 bis 5,0 Millionen Euro erreichen, das EBITDA 12,4 bis 13,9 Millionen Euro. Damit setzt die Prognose für das Schlussquartal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf voraus: Rechnerisch müsste Berentzen im vierten Quartal noch 43,4 bis 48,4 Millionen Euro Umsatz erzielen. Beim EBIT wären es 2,2 bis 3,7 Millionen Euro, beim EBITDA 4,5 bis 6,0 Millionen Euro.

    Auch die Aktionärsstruktur rückte in den Fokus. Thomas Bimmerle meldete zum 15. Oktober den direkten Besitz von 289.350 Berentzen-Aktien. Das entspricht 3,014 Prozent der insgesamt 9,6 Millionen Stimmrechte. Eine zunächst veröffentlichte Mitteilung enthielt Unstimmigkeiten bei der Namensschreibweise und der Summendarstellung; eine korrigierte Meldung weist die Bestände entsprechend aus.

    Zudem informierte die Schweizer Aevum Fondation de Prévoyance über ihre Absichten im Zusammenhang mit dem Erreichen beziehungsweise Überschreiten der Zehn-Prozent-Schwelle. Die Mitteilung bezieht sich auf den 22. September. Aevum erklärte, die Beteiligung diene der Erzielung eines Handelsgewinns. Innerhalb der kommenden zwölf Monate könnten abhängig von Marktbedingungen, Bewertung und weiteren Entwicklungen zusätzliche Aktien hinzukommen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Vorstand oder Aufsichtsrat sowie eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur oder Dividendenpolitik strebe die Stiftung nicht an. Finanziert wurde der Erwerb laut Mitteilung vollständig aus Eigenmitteln.

    Für Anleger stehen damit kurzfristig zwei Fragen im Mittelpunkt: ob Berentzen die ambitionierten Jahresziele trotz der schwachen Nachfrage erreichen kann und wie sich die Beteiligungen größerer Investoren weiterentwickeln.



    Berentzen-Gruppe

    0,00 %
    -0,66 %
    +10,33 %
    +86,88 %
    +53,33 %
    +3,10 %
    -9,67 %
    -15,76 %
    -58,11 %
    ISIN:DE0005201602WKN:520160
    Berentzen-Gruppe direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,98EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berentzen: Umsatz und Ergebnis brechen ein – Jahresziele in Gefahr? ### Berentzen unter Druck: Umsatz und Ergebnis sinken deutlich Die Berentzen-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen belief sich der Konzernumsatz bis Ende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     