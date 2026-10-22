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    Red Cat greift nach Steyr: 39 Euro je Aktie, Geschäft zieht wieder an

    ### Steyr Motors vereinbart Übernahme mit Red Cat – Quartalsgeschäft erholt sich

    Steyr Motors hat mit dem US-Unternehmen Red Cat Holdings und dessen österreichischer Übernahmegesellschaft SMOT Acquisition GmbH eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung geschlossen. Das Business Combination Agreement (BCA) legt die Bedingungen für das am 19. Oktober angekündigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot fest. Red Cat bietet den Aktionären 39 Euro je Steyr-Aktie in bar. Die Offerte wird veröffentlicht, sobald die Angebotsunterlage vorliegt; dies ist vor dem 15. November geplant. Die Annahmefrist soll am 18. Dezember enden.

    Voraussetzung für den Vollzug ist, dass Red Cat mindestens 50 Prozent plus eine Aktie erhält. Die B&C Holding Österreich, die rund 15 Prozent der Steyr-Anteile hält, hat sich bereits zur Annahme verpflichtet. Zudem sind behördliche Freigaben für ausländische Direktinvestitionen in Österreich, Australien, Italien und Großbritannien erforderlich. Sie sollen bis zum 30. Juni 2027 vorliegen. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot und wollen dessen Annahme empfehlen – vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer gesetzlichen Pflichten.

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    Das BCA sieht Zusagen zum österreichischen Standort vor: Red Cat verpflichtet sich, für drei Jahre nach Vollzug weder den Unternehmenssitz noch Produktion oder Forschung und Entwicklung aus Steyr zu verlagern. Für zwei Jahre soll das Unternehmen keine betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitern veranlassen oder auf solche Kündigungen anderer Beschäftigter hinwirken. Bestehende Rechte aus Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträgen bleiben laut Mitteilung unberührt. Red Cat will Steyr als Entwicklungs- und Produktionszentrum weiterentwickeln. Veränderungen im Vorstand sind nicht vorgesehen; die Größe des Aufsichtsrats soll gleich bleiben. Eine Vertretung Red Cats soll dem künftigen Anteil entsprechen.

    Allerdings lässt das BCA auch ein Delisting, einen Ausschluss von Minderheitsaktionären und weitere Strukturmaßnahmen grundsätzlich zu. Steyr hat sich vorbehaltlich der Pflichten seines Vorstands verpflichtet, solche Schritte zu unterstützen. Red Cat verbindet Steyrs Motorentechnik mit eigenen Kompetenzen bei autonomen Luft-, Land- und Seesystemen. Zusätzliche Möglichkeiten sieht das Unternehmen insbesondere bei unbemannten Wasserfahrzeugen.

    Operativ meldete Steyr für das dritte Quartal 2026 eine Erholung. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,2 Prozent auf 12,5 Millionen Euro und lag leicht über der internen Planung. Das bereinigte EBIT verbesserte sich von 0,9 auf 1,4 Millionen Euro, die bereinigte Marge von 8,1 auf 11,4 Prozent. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 46,6 Prozent. Das ausgewiesene EBIT sank dagegen auf 0,4 Millionen Euro.

    In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 2,7 Prozent auf 35,3 Millionen Euro. Das EBIT betrug minus 0,7 Millionen Euro; bereinigt lag es bei 1,5 Millionen Euro, nach 4,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Steyr führt die Belastung vor allem auf Verschiebungen bei internationalen Verteidigungsprojekten zurück. Der Auftragsbestand beträgt mehr als 300 Millionen Euro bis 2030. Für 2026 hält der Vorstand an seiner Prognose fest: Der Umsatz soll um 15 bis 25 Prozent wachsen, die EBIT-Marge 8 bis 12 Prozent erreichen. Eine saisonal starke Schlussphase, KNDS-Auslieferungen und Abrufe aus einem Navy-SEALs-Auftrag sollen dazu beitragen.



    Steyr Motors

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    Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 35,90EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.




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