Helikon erhöht zurechenbare Instone-Beteiligung auf 10,83 Prozent

Helikon meldete nun 10,24 Prozent der Stimmrechte, nach zuvor 9,59 Prozent. Das entspricht einem Anstieg um 0,65 Prozentpunkte. Insgesamt sind dies 4.810.054 Stimmrechte. Sie werden Helikon zugerechnet, aber nicht direkt gehalten: Die Mitteilung weist für den Investor keine unmittelbar gehaltenen Aktien aus. Grundlage der Prozentangaben ist eine Gesamtzahl von 46.988.336 Stimmrechten bei Instone.

Der Investor Helikon hat seine ausgewiesene Position an der Instone Real Estate Group ausgebaut. Zum 15. Oktober 2026 entfielen auf Helikon insgesamt 10,83 Prozent der Stimmrechte und stimmrechtsrelevanten Instrumente des Essener Wohnentwicklers. In der vorherigen Mitteilung waren es 10,19 Prozent. Die Veränderung geht vor allem auf einen höheren Anteil an Stimmrechten zurück; die ausgewiesene Position über Finanzinstrumente blieb nahezu unverändert.

Zusätzlich meldet Helikon Instrumente, die 0,60 Prozent der Stimmrechte entsprechen. Dabei handelt es sich um zwei Aktienswaps mit Barausgleich. Der größere umfasst 263.614 Stimmrechte beziehungsweise 0,56 Prozent und läuft bis zum 12. November 2030. Ein weiterer Swap über 16.227 Stimmrechte beziehungsweise 0,03 Prozent hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2035. Da beide Instrumente bar und nicht durch die Lieferung von Aktien abgewickelt werden, begründen sie nicht unmittelbar einen Anspruch auf die zugrunde liegenden Stimmrechte. Sie werden jedoch nach den gesetzlichen Meldevorschriften berücksichtigt.

Die Meldungen wurden am 19. Oktober über EQS veröffentlicht. Neben Helikon Long Short Equity als meldepflichtiger juristischer Person reichte auch Federico Riggio eine Mitteilung ein. Als Aktionär mit mindestens drei Prozent Stimmrechten wird dabei der Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV genannt. Die Mitteilung führt zudem eine Beteiligungskette über mehrere Gesellschaften bis zu Helikon Investments Limited auf.

Die Schwellenberührung erfolgte am 15. Oktober. Die Angaben dokumentieren damit eine gestiegene zurechenbare Stimmrechtsposition, belegen aber nicht, dass Helikon selbst Aktien in gleicher Höhe direkt erworben hat. Auch über die Beweggründe für die Veränderung oder eine mögliche Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik macht die Pflichtmitteilung keine Angaben. Für Anleger ist vor allem relevant, dass Helikon nun eine Beteiligung oberhalb der Zehn-Prozent-Marke ausweist. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Transparenzpflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz; sie enthält keine Bewertung der Instone-Aktie und keine Aussage zu künftigen Transaktionen.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 6,10EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.