Wero und digitaler Euro: Warum Europas Bezahldienste kaum ankommen

Wero, eine privatwirtschaftliche europäische Zahlungslösung, kennen 45 Prozent der Befragten. 55 Prozent haben noch nie davon gehört. Selbst unter den Informierten ist die Nutzung bisher gering: Fünf Prozent haben Wero bereits verwendet, vier Prozent haben den Dienst freigeschaltet. 46 Prozent der Kenner können sich eine Nutzung grundsätzlich vorstellen. Bei denjenigen, die erst im Zuge der Befragung von Wero erfahren, stößt das Angebot auf deutlich mehr Skepsis: 61 Prozent schließen eine Nutzung aus, nur 13 Prozent möchten es näher kennenlernen. Besonders zurückhaltend sind ältere Menschen.

Europäische Anbieter wollen im Zahlungsverkehr unabhängiger von US-amerikanischen Plattformen werden. Doch Wero und der geplante digitale Euro sind in Deutschland bislang kaum im Alltag angekommen. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme. Dafür wurden zwischen Juli und August 2026 insgesamt 1.039 Menschen ab 16 Jahren interviewt.

Der digitale Euro ist etwas bekannter: 54 Prozent haben von dem Vorhaben der Europäischen Zentralbank gehört. Eine konkrete Nutzungsbereitschaft ist jedoch kaum erkennbar. Sieben Prozent würden die digitale Währung wahrscheinlich verwenden, weitere 23 Prozent können sich dies vorstellen. Ein Drittel lehnt eine Nutzung ausdrücklich ab. Die Altersunterschiede sind deutlich: Unter den 16- bis 29-Jährigen würden 17 Prozent den digitalen Euro wahrscheinlich nutzen, bei den über 60-Jährigen lediglich zwei Prozent. Knapp die Hälfte der älteren Befragten schließt ihn aus.

Zugleich sehen viele Menschen Deutschland beim bargeldlosen Bezahlen im europäischen Vergleich zurückliegen. Nur fünf Prozent halten das Land für führend; 41 Prozent meinen, andere europäische Staaten seien deutlich weiter. Im Zahlungsalltag dominieren etablierte Karten: 98 Prozent besitzen eine girocard oder eine andere Debitkarte, 57 Prozent eine Kreditkarte. Von den Befragten, die mobil zahlen, haben 74 Prozent ihre girocard auf einem Smartphone oder einer Smartwatch hinterlegt.

Auch für die kommenden fünf Jahre erwarten die Befragten vor allem vertraute Zahlungsmittel. 78 Prozent rechnen damit, häufig mit Karte zu zahlen, 55 Prozent mit Bargeld und 49 Prozent mit dem Smartphone. Wero nennen 39 Prozent als mögliche häufige Zahlungsart, den digitalen Euro zwölf Prozent. Kryptowährungen kommen auf vier Prozent. Die Initiative wertet die Ergebnisse als Hinweis darauf, dass Vertrauen, Akzeptanz und Verlässlichkeit entscheidend für den Erfolg neuer Angebote sind.

**MKK-Konferenz erweitert Programm**

Unabhängig davon kündigt die GBC AG weitere Teilnehmer für die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz an. Rund 60 Gesellschaften stehen inzwischen auf dem Programm der Veranstaltung am 11. und 12. November 2026 im The Charles Hotel. Neu hinzugekommen ist die PIN Privates Institut für erneuerbare Energien GmbH. Investoren, Analysten und Finanzjournalisten können Gesprächswünsche noch bis einschließlich 28. Oktober einreichen; Anmeldungen sind bis zum 6. November möglich. Die Teilnahme ist für diese Gruppen kostenfrei.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 82.734USD auf CryptoCompare Index (22. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.