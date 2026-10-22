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    Unruhen in Frankreich: Carrefour senkt Prognose – Aktie stürzt 14 Prozent

    ### Carrefour senkt Prognose nach Unruhen in Frankreich

    Carrefour rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlich schwächeren Gewinnwachstum als bislang. Der französische Einzelhandelskonzern erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn je Aktie stabil bleibt oder leicht steigt. Zuvor hatte das Management ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Als Grund nennt Carrefour die Unruhen in Frankreich, die Kunden von den Geschäften fernhielten, das Vertrauen der Verbraucher belasteten und zusätzliche Kosten verursachten.

    Auch seine Ziele für 2026 hat der Konzern zurückgenommen. Betroffen sind die angestrebte Marge des wiederkehrenden Betriebsergebnisses, der freie Netto-Cashflow sowie die Investitionsausgaben. Weitere Einzelheiten zu den angepassten Zielwerten nannte Carrefour in der Mitteilung nicht.

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    Konzernchef Alexandre Bompard sprach von einer „beispiellosen Situation“ in Frankreich. Es herrsche große Unsicherheit darüber, wie sich die Konsumausgaben entwickelten und unter welchen Bedingungen die betroffenen Filialen wieder öffnen könnten. Besonders problematisch sei der Zeitpunkt: Der Einzelhandel stehe vor der wichtigen Jahresendphase, während die Verbraucher ohnehin durch steigende Energiekosten unter Druck stünden. Die Entwicklung könne deshalb spürbare Folgen für den Konsum haben.

    Die Börse reagierte deutlich auf die Gewinnwarnung. Die Carrefour-Aktie verlor am Mittwoch im frühen Handel zunächst rund elf Prozent; im weiteren Verlauf belief sich das Minus auf mehr als 14 Prozent. Der Kurs fiel auf 13,94 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar. Die Aktie hatte sich in den Monaten zuvor weitgehend seitwärts bewegt.

    Analysten von Jefferies bezeichneten die Kürzung des Ausblicks als überraschend. Nach ihrer Einschätzung dürfte die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 6,5 Prozent sinken. Neben dem schwächeren Geschäft in Frankreich bereite auch die gedämpfte Konsumlaune in Brasilien Sorgen. Damit stehen für Carrefour Belastungen in zwei wichtigen Märkten im Fokus.

    Dabei hatte die Gruppe im dritten Quartal auf vergleichbarer Fläche noch ein Umsatzplus von 2,3 Prozent erzielt. Die nun befürchtete Verschlechterung verweist darauf, wie rasch sich die Geschäftsaussichten angesichts der politischen und gesellschaftlichen Lage verändert haben.

    Am Wochenende waren Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten von schweren Ausschreitungen und Plünderungen begleitet worden. Auch in der Nacht zu Montag blieb die Lage unter anderem in Paris angespannt; örtlich wurden Ausgangssperren verhängt. Die Protestbewegung der Gelbwesten rief zu weiteren Demonstrationen am Samstag auf. Premierminister Sébastien Lecornu kündigte eine umfangreiche Mobilisierung der Polizei an. Für Carrefour bleibt damit unklar, wann sich der Betrieb normalisiert und wie stark die Unruhen das Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen. Die Prognosesenkung spiegelt sowohl unmittelbare Einschränkungen als auch die Sorge wider, dass verunsicherte Haushalte ihre Ausgaben weiter zurückfahren.



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    Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 14,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.




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