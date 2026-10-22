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    Jenoptik hebt Margenziel an – Halbleiterboom treibt Aufträge kräftig an

    Jenoptik hebt Margenziel an – Halbleiterboom treibt Aufträge kräftig an
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Der Technologiekonzern Jenoptik hat nach einer starken Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten seine Erwartungen für die Profitabilität im Gesamtjahr 2026 angehoben. Der Vorstand rechnet nun mit einer EBITDA-Marge von rund 22 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen eine Spanne von 20 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt. Ausschlaggebend für die Verbesserung seien die kräftige Nachfrage im OEM-Geschäft, insbesondere aus der Halbleiterausrüstungsindustrie, sowie ein veränderter Produktmix. In den ersten neun Monaten lag die Marge den vorläufigen Zahlen zufolge bereits bei etwa 22 Prozent, nach 17,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzprognose bleibt dagegen unverändert: Jenoptik erwartet für 2026 weiterhin ein Wachstum zwischen fünf und neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Auch die vorläufigen Kennzahlen unterstreichen eine deutliche Belebung des Geschäfts. Der Auftragseingang erreichte in den ersten drei Quartalen rund 1,1 Milliarden Euro, verglichen mit 777,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelte sich die Nachfrage im Geschäft mit Ausrüstung für die Halbleiterindustrie. Jenoptik zufolge setzte sich die hohe Dynamik beim Auftragseingang auch im dritten Quartal fort. Die Umsätze summierten sich nach vorläufigen Angaben auf mehr als 800 Millionen Euro; ein Jahr zuvor waren es 753,2 Millionen. Das EBITDA belief sich auf knapp 180 Millionen Euro, nach 131,8 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Damit verbesserten sich sowohl das operative Ergebnis als auch die Profitabilität deutlich.

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    Die Zahlen stützen die positive Einschätzung des Analysehauses Jefferies. Analyst Henrik Paganetty bestätigte am Mittwoch die Kaufempfehlung für die Jenoptik-Aktie und beließ das Kursziel bei 48 Euro. Die vorläufigen Kennzahlen hätten die Markterwartungen übertroffen, erklärte er in einer Schnelleinschätzung. Als wesentlichen Treiber nannte er die Nachfrage aus dem Halbleiterausrüstungsgeschäft. Aus den veröffentlichten Daten ergebe sich für das dritte Quartal ein Wachstum des Auftragseingangs von rund 24 Prozent. Der von FactSet erhobene Konsens habe dagegen lediglich etwa fünf Prozent betragen. Die Differenz deutet auf eine deutlich stärkere Nachfrage hin, als Investoren und Analysten zuvor angenommen hatten. Für Jenoptik ist die Entwicklung besonders relevant, weil die Halbleiterindustrie eine wichtige Kundengruppe des Konzerns darstellt und der Auftragseingang Hinweise auf die künftige Auslastung und Umsatzentwicklung liefert. Der Auftragszuwachs kommt somit neben der verbesserten Marge als weiteres positives Signal hinzu.

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    Die angekündigte Prognoseanhebung betrifft bislang ausschließlich die EBITDA-Marge; beim Umsatz hält Jenoptik an seiner bisherigen Erwartung fest. Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate will der Konzern am 10. November 2026 veröffentlichen. Bis dahin bleiben die jetzt vorgelegten Kennzahlen vorläufig. Die weitere Nachfrage bleibt für die Entwicklung entscheidend.



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