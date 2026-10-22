Jenoptik hebt Margenziel an – Halbleiterboom treibt Aufträge kräftig an

Der Technologiekonzern Jenoptik hat nach einer starken Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten seine Erwartungen für die Profitabilität im Gesamtjahr 2026 angehoben. Der Vorstand rechnet nun mit einer EBITDA-Marge von rund 22 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen eine Spanne von 20 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt. Ausschlaggebend für die Verbesserung seien die kräftige Nachfrage im OEM-Geschäft, insbesondere aus der Halbleiterausrüstungsindustrie, sowie ein veränderter Produktmix. In den ersten neun Monaten lag die Marge den vorläufigen Zahlen zufolge bereits bei etwa 22 Prozent, nach 17,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzprognose bleibt dagegen unverändert: Jenoptik erwartet für 2026 weiterhin ein Wachstum zwischen fünf und neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die vorläufigen Kennzahlen unterstreichen eine deutliche Belebung des Geschäfts. Der Auftragseingang erreichte in den ersten drei Quartalen rund 1,1 Milliarden Euro, verglichen mit 777,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelte sich die Nachfrage im Geschäft mit Ausrüstung für die Halbleiterindustrie. Jenoptik zufolge setzte sich die hohe Dynamik beim Auftragseingang auch im dritten Quartal fort. Die Umsätze summierten sich nach vorläufigen Angaben auf mehr als 800 Millionen Euro; ein Jahr zuvor waren es 753,2 Millionen. Das EBITDA belief sich auf knapp 180 Millionen Euro, nach 131,8 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Damit verbesserten sich sowohl das operative Ergebnis als auch die Profitabilität deutlich.