Siemens kauft Aktien zurück – und warnt vor KI-Risiken für Berufseinsteiger

An den ersten vier Handelstagen der berichteten Woche kaufte Siemens jeweils 72.073 Aktien. Am 16. Oktober waren es 71.984 Stück. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 267,49 Euro am 15. Oktober und 276,42 Euro am 14. Oktober. Am 12. Oktober betrug der Durchschnittskurs 274,41 Euro, am Folgetag 275,77 Euro und am 16. Oktober 270,85 Euro. Angaben zum finanziellen Gesamtvolumen des Rückkaufs enthält die Mitteilung nicht. Die detaillierten Transaktionsdaten veröffentlicht Siemens auf seiner Internetseite.

Siemens hat den Rückkauf eigener Aktien in der Woche vom 12. bis 18. Oktober fortgesetzt. Insgesamt erwarb der Konzern 360.276 Aktien, wie aus der 16. Zwischenmeldung hervorgeht. Die Käufe erfolgten im elektronischen Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse über eine von Siemens beauftragte Bank. Seit dem Start des Programms am 1. Juli summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 4.858.187 Stück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu hat Personalvorständin Judith Wiese vor möglichen Folgen Künstlicher Intelligenz für den Berufseinstieg gewarnt. Unternehmen dürften nicht darauf verzichten, junge Mitarbeitende einzustellen, nur weil KI zunehmend einfache und auch anspruchsvollere Aufgaben übernehmen könne. Sonst fehlten Nachwuchskräften wichtige Lern- und Erfahrungsphasen, die sie später benötigen, um Ergebnisse der Technologie sachkundig zu beurteilen.

Wiese verweist besonders auf die Softwareentwicklung. Siemens’ Entwickler könnten Code immer häufiger von KI-Systemen und sogenannten Agenten erstellen lassen. Damit werde es wichtiger, die Ergebnisse kritisch zu prüfen und mögliche Fehler zu erkennen. Dafür müsse man jedoch selbst Aufgaben ausgeführt und unterschiedliche Arbeitsschritte kennengelernt haben. Unternehmen müssten jungen Beschäftigten deshalb Gelegenheit geben, praktische Erfahrung zu sammeln und ihre Fähigkeiten systematisch aufzubauen.

Siemens wolle weiterhin gezielt Nachwuchskräfte einstellen und in ihre Entwicklung investieren, sagte Wiese. KI könne zugleich helfen, Kompetenzen schneller und effizienter zu vermitteln. Auch der Austausch zwischen den Generationen dürfte an Bedeutung gewinnen: Junge Menschen, die bereits im Bildungssystem mit KI gearbeitet haben, könnten künftig neue Kenntnisse in die Unternehmen einbringen.

Welche Auswirkungen die Technologie insgesamt auf die Beschäftigung haben wird, sei derzeit noch offen. Bei den rund 30.000 Softwareingenieuren des Konzerns könne zusätzliche Produktivität grundsätzlich dazu genutzt werden, mit weniger Beschäftigten dieselbe Arbeit zu erledigen oder mit gleich vielen Mitarbeitenden mehr Projekte umzusetzen. Siemens nutze die gewonnene Geschwindigkeit derzeit vor allem, um mehr auszuprobieren und zusätzliche Vorhaben anzugehen. Die beiden Meldungen zeigen damit unterschiedliche Seiten der Unternehmensentwicklung: den laufenden Kapitalrückfluss an Aktionäre und den Anpassungsbedarf bei Qualifikation und Personalplanung im KI-Zeitalter.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 262,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.