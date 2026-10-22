Ukraine-Angriffe, Inflation, Iran-Drohung: Risiken für die Märkte wachsen

**Energie, Inflation und geopolitische Risiken prägen die Nachrichtenlage**

Russlands erneute Angriffe auf die Ukraine verschärfen die Unsicherheit bei der Energieversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte, Kiew sei von seinen Partnern erneut nicht vor den Angriffen gewarnt worden. Russland habe 16 ballistische Raketen auf Kiew und das Umland sowie mehr als 200 Drohnen auf weitere Regionen abgefeuert. Mindestens 550.000 Familien seien ohne Strom. In Kiew wurde nach Behördenangaben eine 21-Jährige getötet, acht Menschen wurden verletzt. Moskau bestätigte die Angriffe und erklärte, Datenzentren sowie Rüstungsziele getroffen zu haben. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Selenskyj kritisierte zudem, dass Lieferungen von Flugabwehrraketen blockiert würden, während die USA Sanktionen gegen russischen Diesel vorübergehend gelockert und neue Strafmaßnahmen ausgesetzt hätten.

Parallel wächst in der Telekommunikationsbranche das Interesse daran, Energieanlagen an Mobilfunkstandorten wirtschaftlich stärker zu nutzen. Beim von Huawei veranstalteten Global ICT Energy Efficiency Summit in Wien plädierten Branchenvertreter dafür, Standorte von reinen Stromverbrauchern zu sogenannten Prosumern zu entwickeln: Sie sollen Energie erzeugen, speichern, steuern und vermarkten. Huawei zufolge sind Solar- und Speicherlösungen vor Ort inzwischen für weniger als vier US-Cent je Kilowattstunde erhältlich. Europäische virtuelle Kraftwerke amortisierten sich demnach im Schnitt innerhalb von drei Jahren und erzielten rund 800 Euro Jahresumsatz pro Standort. Diese Angaben stammen vom Unternehmen. Als Beispiele führte Huawei unter anderem längere Betriebszeiten bei einem Stromausfall in Portugal und den geringeren Dieselbedarf in Südostasien an. Eine neue Brancheninitiative soll Standards und Geschäftsmodelle fördern.

In Großbritannien zog die Inflation im September überraschend auf 3,5 Prozent an, den höchsten Stand seit nahezu einem Jahr. Höhere Spritpreise trugen zum Anstieg bei. Ökonomen rechnen deshalb verstärkt mit einer Zinserhöhung der Bank of England. Japans Exporte legten im Jahresvergleich um 16,7 Prozent zu, blieben damit aber hinter den Erwartungen zurück. Im August hatte das Wachstum noch 19,3 Prozent betragen.

Auch die internationale Politik bleibt ein Risikofaktor für Märkte und Unternehmen. Der Kreml hält ein Dreiertreffen mit den USA und China am Rande des Apec-Gipfels im November für möglich. Zugleich beendeten US-Unterhändler Steve Witkoff und Präsident Wladimir Putin ein rund dreistündiges Gespräch über den Ukrainekrieg; Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Iran drohte im Fall eines Angriffs auf zivile Infrastruktur mit Angriffen auf Unterseekabel im Persischen Golf.

Für Deutschland erwartet die Bundesbank nach der sommerlichen Stagnation im vierten Quartal wieder spürbares Wachstum. Die Erholung hänge jedoch auch vom Nahostkonflikt ab. Bundeskanzler Friedrich Merz wies die Bezeichnung „Handelskrieg“ im Streit um EU-Schutzinstrumente gegenüber China zurück und pochte zugleich auf Südafrikas Teilnahme am G20-Gipfel in Miami.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 1.459USD auf Ariva Indikation (22. Oktober 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.