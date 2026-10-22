🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ukraine-Angriffe, Inflation, Iran-Drohung: Risiken für die Märkte wachsen

    Ukraine-Angriffe, Inflation, Iran-Drohung: Risiken für die Märkte wachsen
    Foto: 325292027

    **Energie, Inflation und geopolitische Risiken prägen die Nachrichtenlage**

    Russlands erneute Angriffe auf die Ukraine verschärfen die Unsicherheit bei der Energieversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte, Kiew sei von seinen Partnern erneut nicht vor den Angriffen gewarnt worden. Russland habe 16 ballistische Raketen auf Kiew und das Umland sowie mehr als 200 Drohnen auf weitere Regionen abgefeuert. Mindestens 550.000 Familien seien ohne Strom. In Kiew wurde nach Behördenangaben eine 21-Jährige getötet, acht Menschen wurden verletzt. Moskau bestätigte die Angriffe und erklärte, Datenzentren sowie Rüstungsziele getroffen zu haben. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Selenskyj kritisierte zudem, dass Lieferungen von Flugabwehrraketen blockiert würden, während die USA Sanktionen gegen russischen Diesel vorübergehend gelockert und neue Strafmaßnahmen ausgesetzt hätten.

    Parallel wächst in der Telekommunikationsbranche das Interesse daran, Energieanlagen an Mobilfunkstandorten wirtschaftlich stärker zu nutzen. Beim von Huawei veranstalteten Global ICT Energy Efficiency Summit in Wien plädierten Branchenvertreter dafür, Standorte von reinen Stromverbrauchern zu sogenannten Prosumern zu entwickeln: Sie sollen Energie erzeugen, speichern, steuern und vermarkten. Huawei zufolge sind Solar- und Speicherlösungen vor Ort inzwischen für weniger als vier US-Cent je Kilowattstunde erhältlich. Europäische virtuelle Kraftwerke amortisierten sich demnach im Schnitt innerhalb von drei Jahren und erzielten rund 800 Euro Jahresumsatz pro Standort. Diese Angaben stammen vom Unternehmen. Als Beispiele führte Huawei unter anderem längere Betriebszeiten bei einem Stromausfall in Portugal und den geringeren Dieselbedarf in Südostasien an. Eine neue Brancheninitiative soll Standards und Geschäftsmodelle fördern.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    In Großbritannien zog die Inflation im September überraschend auf 3,5 Prozent an, den höchsten Stand seit nahezu einem Jahr. Höhere Spritpreise trugen zum Anstieg bei. Ökonomen rechnen deshalb verstärkt mit einer Zinserhöhung der Bank of England. Japans Exporte legten im Jahresvergleich um 16,7 Prozent zu, blieben damit aber hinter den Erwartungen zurück. Im August hatte das Wachstum noch 19,3 Prozent betragen.

    Auch die internationale Politik bleibt ein Risikofaktor für Märkte und Unternehmen. Der Kreml hält ein Dreiertreffen mit den USA und China am Rande des Apec-Gipfels im November für möglich. Zugleich beendeten US-Unterhändler Steve Witkoff und Präsident Wladimir Putin ein rund dreistündiges Gespräch über den Ukrainekrieg; Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Iran drohte im Fall eines Angriffs auf zivile Infrastruktur mit Angriffen auf Unterseekabel im Persischen Golf.

    Für Deutschland erwartet die Bundesbank nach der sommerlichen Stagnation im vierten Quartal wieder spürbares Wachstum. Die Erholung hänge jedoch auch vom Nahostkonflikt ab. Bundeskanzler Friedrich Merz wies die Bezeichnung „Handelskrieg“ im Streit um EU-Schutzinstrumente gegenüber China zurück und pochte zugleich auf Südafrikas Teilnahme am G20-Gipfel in Miami.



    Diesel

    +1,32 %
    -1,89 %
    -4,60 %
    +19,95 %
    +125,88 %
    +56,61 %
    +93,97 %
    +212,18 %
    +14.367,48 %

    Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 1.459USD auf Ariva Indikation (22. Oktober 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ukraine-Angriffe, Inflation, Iran-Drohung: Risiken für die Märkte wachsen **Energie, Inflation und geopolitische Risiken prägen die Nachrichtenlage** Russlands erneute Angriffe auf die Ukraine verschärfen die Unsicherheit bei der Energieversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte, Kiew sei von seinen Partnern …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     