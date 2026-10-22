WEMACO verkauft Zug-Estates-B-Aktien für rund 125 Millionen Franken

Mit dem Abschluss endet WEMACOs Beteiligung an den B-Aktien des Immobilienunternehmens: Die Gesellschaft hält nach eigenen Angaben keine solchen Titel mehr. Daraus folgt nicht zwingend ein vollständiger Ausstieg aus Zug Estates, denn die Mitteilung bezieht sich ausdrücklich auf die Namenaktien B. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Verkauf betrifft ausschließlich bereits ausgegebene Wertpapiere. Zug Estates hat weder neue Aktien geschaffen noch einen Erlös aus der Transaktion erhalten.

Die WEMACO Invest AG hat sämtliche von ihr gehaltenen Namenaktien B der Zug Estates Holding an institutionelle Anleger verkauft. Die Platzierung von 60’392 bestehenden Titeln wurde am 21. Oktober zu CHF 2’070 je Aktie abgeschlossen. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von rund CHF 125 Millionen. Der Verkauf war am Vorabend im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding angekündigt worden. WEMACO Invest gehört den wirtschaftlich Berechtigten Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber.

Für die Handelbarkeit der B-Aktien bedeutet die Platzierung eine Verbreiterung des Streubesitzes. Dieser soll von bisher 62,7 Prozent auf rund 75 Prozent steigen. Voraussetzung dafür ist, dass keine der verkauften Aktien bei einem neuen Grossaktionär gebündelt werden; diese Bedingung hatte Zug Estates bei der Ankündigung genannt. Der Vollzug unterliegt laut Mitteilung noch üblichen Bedingungen. Platzierungspreis und definitive Zahl der Aktien stehen nun fest.

Angaben zu einem Abschlag oder Aufschlag gegenüber dem vorherigen Börsenkurs machte die Mitteilung nicht. Auch die Identität der Käufer und eine Verteilung der Titel auf einzelne Investoren wurden nicht genannt. Für WEMACO handelt es sich um den Verkauf bestehender Beteiligungstitel, nicht um eine Kapitalaufnahme der Immobiliengruppe. Der Bruttoerlös von rund CHF 125 Millionen fließt dem Verkäufer zu, nicht dem Unternehmen.

Die Zug Estates Gruppe entwickelt und bewirtschaftet Immobilien in der Region Zug. Ihr Portfolio konzentriert sich auf zwei Areale in Zug und Rotkreuz. Ergänzend betreibt das Unternehmen in Zug ein City Resort mit dem Park Hotel Zug, dem City Garden und einem Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 1,98 Milliarden. Die Gesellschaft ist an der SIX unter dem Tickersymbol ZUGN kotiert.

Als nächste Termine nennt das Unternehmen die Publikation des Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts 2026 am 18. Februar 2027, die Generalversammlung am 13. April sowie den Halbjahresbericht 2027 am 26. August. Die Transaktion verändert die Aktienzahl nicht und stärkt nach Unternehmensangaben den Streubesitz der kotierten B-Aktien. Über finanzielle Folgen für das operative Geschäft oder strategische Pläne machte Zug Estates keine Angaben.

Die Zug Estates Holding (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 2.230CHF auf SIX Swiss (CHF) (21. Oktober 2026, 17:31 Uhr) gehandelt.