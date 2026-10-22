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    The Social Chain: MERIDIANA meldet 100 Prozent – Pyka-Rätsel bleibt

    ### MERIDIANA übernimmt laut Stimmrechtsmitteilung sämtliche Stimmen an The Social Chain

    Bei der insolventen The Social Chain AG hat sich die Stimmrechtslage grundlegend verändert. Die MERIDIANA Capital Markets SE hält nach dem Vollzug des Insolvenzplans sämtliche Stimmrechte des Berliner Unternehmens. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die am 21. Oktober veröffentlicht wurde. Als maßgebliches Datum der Schwellenberührung wird der 16. Oktober genannt.

    Konkret werden der MERIDIANA Capital Markets SE 15.755.343 Stimmrechte zugerechnet – das entspricht 100 Prozent. Die Beteiligung wird nicht direkt, sondern über eine Kontrollkette ausgewiesen: von Peter Hufnagel über die MERIDIANA Capital Group GmbH zur MERIDIANA Capital Markets SE. Hufnagel ist damit nach der Meldung die Person, der die Stimmrechte letztlich zugerechnet werden. Als Grund für den Erwerb nennt die Mitteilung ausdrücklich den Vollzug des Insolvenzplans.

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    Die Entwicklung fällt mit einem deutlichen Rückgang der von Dominik Pyka gemeldeten Beteiligung zusammen. Pyka hatte zunächst für den 3. September einen Anteil von 13,73 Prozent ausgewiesen. Das entsprach 2.163.456 direkt gehaltenen Stimmrechten. In einer weiteren Mitteilung meldete er für den 16. Oktober nur noch 1,27 Prozent beziehungsweise 200.000 Stimmen. Der Anteil an Finanzinstrumenten lag in beiden Fällen bei null. Die jüngste Meldung zu Pyka wurde am 20. Oktober veröffentlicht.

    Die Mitteilungen lassen jedoch eine offene Frage zur Zuordnung der Stimmrechte: Für denselben Stichtag, den 16. Oktober, weist Pyka noch 200.000 Stimmen aus, während Hufnagel über die MERIDIANA-Gesellschaften 100 Prozent der Stimmen zugerechnet werden. Die veröffentlichten Angaben erläutern nicht, wie sich diese beiden Meldungen zueinander verhalten. Insbesondere bleibt offen, ob sich die Bestände zeitlich überschnitten, ob eine abweichende Zurechnung vorliegt oder ob weitere Vorgänge eine Rolle spielen. Eine eindeutige Auflösung lässt sich den vorliegenden Mitteilungen nicht entnehmen.

    Die ausgewiesene Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 15.755.343. Das ist die Bezugsgröße für die Angaben zu Pyka und zur MERIDIANA-Beteiligung. Die Meldungen enthalten keine Angaben zum Kaufpreis oder zu den wirtschaftlichen Bedingungen des Insolvenzplans. Ebenso wenig nennen sie eine operative Strategie oder erläutern, welche Folgen der Kontrollwechsel für das Unternehmen haben soll.

    Für Anleger ist vor allem die formale Verschiebung der Stimmrechtskontrolle bedeutsam: Nach der jüngsten Meldung liegt sie vollständig bei der MERIDIANA Capital Markets SE, während Pyka nur noch einen kleinen Anteil ausweist. Die gleichzeitigen Angaben zum gleichen Stichtag machen eine zusätzliche Klärung der Stimmrechtszuordnung erforderlich.



    The Social Chain

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    ISIN:DE000A1YC996WKN:A1YC99
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    Die The Social Chain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,003EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.






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