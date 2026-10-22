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    Norma Group peilt über 10 Prozent Marge an – Dividendenquote sinkt

    Norma Group peilt über 10 Prozent Marge an – Dividendenquote sinkt
    Foto: NORMA Group

    **Norma Group setzt auf höhere Profitabilität – Dividendenquote soll sinken**

    Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group will nach einer Neuausrichtung moderat wachsen und seine Ertragskraft deutlich verbessern. Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 peilt der SDax-Konzern ein durchschnittliches jährliches Umsatzplus von ein bis drei Prozent an – bereinigt um Währungseffekte. Zugleich soll die bereinigte operative Marge bis 2031 auf mehr als zehn Prozent steigen. Damit setzt das Unternehmen den Schwerpunkt weniger auf starkes Umsatzwachstum als auf eine deutlich höhere Profitabilität.

    Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal zeigen allerdings, wie groß die Aufgabe ist: Norma setzte 207,8 Millionen Euro um und erzielte eine bereinigte Ebit-Marge von 3,7 Prozent. Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 3. November vorlegen. Seine Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Konzern. Weitere Einzelheiten zu den geplanten Schritten der neuen Aufstellung nannte Norma in der Mitteilung nicht.

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    Auch die Ausschüttungspolitik soll sich ändern. Ab 2027 will der Vorstand mindestens zehn Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses als Dividende an die Aktionäre zahlen – vorausgesetzt, die wirtschaftliche Lage und die Liquidität lassen dies zu. Bislang lag die angestrebte Ausschüttungsquote bei etwa 30 bis 35 Prozent. Die angekündigte Untergrenze fällt damit deutlich niedriger aus und lässt dem Unternehmen grundsätzlich mehr finanziellen Spielraum. Eine konkrete Begründung für die Anpassung oder Angaben zur künftigen Verwendung einbehaltener Mittel machte Norma nicht.

    Neben den Unternehmensplänen rückten zuletzt mehrere Stimmrechtsmeldungen in den Blick. Der Investor Frederick Tucker Golden überschritt am 15. Oktober die Schwelle von drei Prozent. Ihm werden mittelbar 713.283 Norma-Stimmrechte zugerechnet, entsprechend 3,16 Prozent. Die Beteiligung läuft über die Solas-Unternehmensstruktur und wird Solas Capital Management zugerechnet.

    Zudem korrigierte FundPartner Solutions eine frühere Meldung zu einer Beteiligung, die der Mirabaud SICAV zugerechnet wird. Demnach sank der Stimmrechtsanteil zum 24. September von zuvor gemeldeten 4,28 auf 2,97 Prozent. Eine weitere Mitteilung hatte für den 1. April noch einen Anteil von 4,28 Prozent beziehungsweise 1,36 Millionen Stimmrechten ausgewiesen. Die Meldungen beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage; daraus lässt sich keine aktuelle Gesamtübersicht der Aktionärsstruktur ableiten.

    Für Anleger stehen damit zwei Aspekte im Vordergrund: Norma verspricht mittelfristig eine kräftige Margenverbesserung, muss dafür aber von der im dritten Quartal ausgewiesenen Marge aus erheblich zulegen. Gleichzeitig signalisiert die niedrigere Ausschüttungspolitik einen zurückhaltenderen Umgang mit Kapital. Ob die Strategie trägt, werden die kommenden Quartalszahlen und die Entwicklung der Profitabilität zeigen.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
    NORMA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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