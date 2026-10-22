GOLDMAN SACHS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Quartalsbericht habe gute Fortschritte in mehreren Bereichen dokumentiert, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. So komme Tesla im Bereich Autonomes Fahren gut voran. Die Funktion sei in mehr als 75 Prozent der US-Auslieferungen enthalten. Zudem attestierte Delaney starke Auftragsbestände im Auto- und Energiegeschäft sowie eine höher als erwartete Profitabilität. Er rechnet 2027 und 2028 mit mehr Gewinndynamik, ließ seine Schätzungen aber weitgehend unverändert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:05 / EDT
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Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 328,3EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mark Delaney
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Delaney
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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