GOLDMAN SACHS stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Quartalsbericht habe gute Fortschritte in mehreren Bereichen dokumentiert, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. So komme Tesla im Bereich Autonomes Fahren gut voran. Die Funktion sei in mehr als 75 Prozent der US-Auslieferungen enthalten. Zudem attestierte Delaney starke Auftragsbestände im Auto- und Energiegeschäft sowie eine höher als erwartete Profitabilität. Er rechnet 2027 und 2028 mit mehr Gewinndynamik, ließ seine Schätzungen aber weitgehend unverändert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 328,3EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mark Delaney

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was einem Rückgang von -6,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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