GOLDMAN SACHS stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:01 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 626,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 885

Kursziel alt: 860

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

