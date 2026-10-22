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    GOLDMAN SACHS stuft Meta auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft Meta auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:01 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 626,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Eric Sheridan
    Analysiertes Unternehmen: Meta
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 885
    Kursziel alt: 860
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 885,00$, was eine Steigerung von +26,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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