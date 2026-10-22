JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit den jüngsten Quartalszahlen trotz des schwierigen Geschäftsumfelds ergebnisseitig beruhigt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Es gebe zudem immer noch erhebliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BST
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Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 60,94EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
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