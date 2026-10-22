JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit den jüngsten Quartalszahlen trotz des schwierigen Geschäftsumfelds ergebnisseitig beruhigt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Es gebe zudem immer noch erhebliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 60,94EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

