🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    GM meldet Gewinnsprung – doch die Aktie stürzt nach Prognosesenkung

    GM meldet Gewinnsprung – doch die Aktie stürzt nach Prognosesenkung
    Foto: Uli Deck - dpa

    **General Motors senkt Gewinnprognose trotz starkem Quartal**

    General Motors hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert, die Erwartungen für das Gesamtjahr jedoch zurückgenommen. Konzernchefin Mary Barra rechnet für 2026 nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte der Autobauer eine Spanne von bis zu 16 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie ist die Prognose niedriger: Er soll 12,75 bis 13,75 Dollar erreichen, statt wie zuvor bis zu 14 Dollar.

    Die zurückhaltendere Einschätzung belastete die Aktie. Sie verlor im vorbörslichen beziehungsweise frühen US-Handel mehr als fünf Prozent. Das ist bemerkenswert, weil GM im dritten Quartal beim operativen Ergebnis etwas besser abschnitt als von Analysten erwartet. Die Kursreaktion deutet darauf hin, dass Anleger vor allem die gesenkten Ziele und die von Barra angesprochenen wachsenden Herausforderungen bewerten – und weniger die zuletzt starken Quartalszahlen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors!
    Long
    70,40€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,43€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 50 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis legte um gut ein Fünftel auf 4,1 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verdreifachte sich der Gewinn nahezu auf 3,3 Milliarden Dollar. Der starke Zuwachs ist allerdings auch vor dem Hintergrund des Vorjahres zu sehen: Damals hatte eine hohe Abschreibung auf Elektroautos das Ergebnis belastet. Der Vergleich fällt dadurch besonders günstig aus.

    Trotz der vorsichtigeren Gewinnprognose sieht GM beim freien Mittelzufluss aus dem Autogeschäft bessere Aussichten. Einen konkreten Grund für die niedrigeren Erwartungen nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Barra warnte jedoch, dass die Herausforderungen zunähmen. Damit bleibt offen, wie stark die geringere Ergebnisprognose auf operative Belastungen zurückgeht und welche Rolle weitere Faktoren spielen.

    Zugleich setzt der Konzern auf umfangreiche Ausschüttungen an seine Aktionäre. Über mehrere Jahre hinweg will GM insgesamt 20 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe einsetzen. Einen genaueren Zeitplan oder Angaben zur jährlichen Höhe machte das Unternehmen zunächst nicht. Rückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien verringern und dadurch den Gewinn je Aktie stützen. Sie ändern jedoch nichts an der Frage, ob GM seine operative Ertragskraft in einem anspruchsvoller werdenden Umfeld halten kann.

    Für Investoren entsteht damit ein gemischtes Bild: Das abgelaufene Quartal zeigt eine deutliche Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis, während die Prognose für 2026 weniger zuversichtlich ausfällt. Auch der bessere Ausblick für den Mittelzufluss reicht offenbar nicht aus, um die Sorgen über die Gewinnentwicklung auszugleichen. Die geplanten Rückkäufe unterstreichen zwar den Anspruch, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben; die Reaktion an der Börse zeigt aber, dass zunächst die abgesenkten Ziele und die zunehmenden Risiken im Vordergrund stehen.



    General Motors

    -0,65 %
    -9,38 %
    -6,32 %
    +1,88 %
    +36,52 %
    +140,68 %
    +37,04 %
    +132,03 %
    +169,44 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM
    General Motors direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,34USD auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GM meldet Gewinnsprung – doch die Aktie stürzt nach Prognosesenkung **General Motors senkt Gewinnprognose trotz starkem Quartal** General Motors hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert, die Erwartungen für das Gesamtjahr jedoch zurückgenommen. Konzernchefin Mary Barra rechnet für 2026 nun mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     