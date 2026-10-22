GM meldet Gewinnsprung – doch die Aktie stürzt nach Prognosesenkung

Die zurückhaltendere Einschätzung belastete die Aktie. Sie verlor im vorbörslichen beziehungsweise frühen US-Handel mehr als fünf Prozent. Das ist bemerkenswert, weil GM im dritten Quartal beim operativen Ergebnis etwas besser abschnitt als von Analysten erwartet. Die Kursreaktion deutet darauf hin, dass Anleger vor allem die gesenkten Ziele und die von Barra angesprochenen wachsenden Herausforderungen bewerten – und weniger die zuletzt starken Quartalszahlen.

General Motors hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert, die Erwartungen für das Gesamtjahr jedoch zurückgenommen. Konzernchefin Mary Barra rechnet für 2026 nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte der Autobauer eine Spanne von bis zu 16 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie ist die Prognose niedriger: Er soll 12,75 bis 13,75 Dollar erreichen, statt wie zuvor bis zu 14 Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 50 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis legte um gut ein Fünftel auf 4,1 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verdreifachte sich der Gewinn nahezu auf 3,3 Milliarden Dollar. Der starke Zuwachs ist allerdings auch vor dem Hintergrund des Vorjahres zu sehen: Damals hatte eine hohe Abschreibung auf Elektroautos das Ergebnis belastet. Der Vergleich fällt dadurch besonders günstig aus.

Trotz der vorsichtigeren Gewinnprognose sieht GM beim freien Mittelzufluss aus dem Autogeschäft bessere Aussichten. Einen konkreten Grund für die niedrigeren Erwartungen nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Barra warnte jedoch, dass die Herausforderungen zunähmen. Damit bleibt offen, wie stark die geringere Ergebnisprognose auf operative Belastungen zurückgeht und welche Rolle weitere Faktoren spielen.

Zugleich setzt der Konzern auf umfangreiche Ausschüttungen an seine Aktionäre. Über mehrere Jahre hinweg will GM insgesamt 20 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe einsetzen. Einen genaueren Zeitplan oder Angaben zur jährlichen Höhe machte das Unternehmen zunächst nicht. Rückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien verringern und dadurch den Gewinn je Aktie stützen. Sie ändern jedoch nichts an der Frage, ob GM seine operative Ertragskraft in einem anspruchsvoller werdenden Umfeld halten kann.

Für Investoren entsteht damit ein gemischtes Bild: Das abgelaufene Quartal zeigt eine deutliche Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis, während die Prognose für 2026 weniger zuversichtlich ausfällt. Auch der bessere Ausblick für den Mittelzufluss reicht offenbar nicht aus, um die Sorgen über die Gewinnentwicklung auszugleichen. Die geplanten Rückkäufe unterstreichen zwar den Anspruch, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben; die Reaktion an der Börse zeigt aber, dass zunächst die abgesenkten Ziele und die zunehmenden Risiken im Vordergrund stehen.

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,34USD auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.