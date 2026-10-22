flatexDEGIRO steigert Gewinn kräftig – 100-Millionen-Euro-Rückkauf geplant

Zum Wachstum trugen sowohl das Brokerage-Geschäft als auch das Zinsgeschäft bei. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen stieg im Quartal um acht Prozent auf 19,2 Millionen. Die Provisionserträge nahmen um sechs Prozent auf 89,4 Millionen Euro zu. Im Neunmonatsvergleich wuchsen sie um 18,4 Prozent auf 312,2 Millionen Euro. Das verwahrte Kundenvermögen erreichte mit 113 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Nettozuflüsse von 1,7 Milliarden Euro unterstützten den Anstieg; die Zahl der Kundenkonten lag bei 3,7 Millionen.

flatexDEGIRO hat im dritten Quartal 2026 trotz saisonal geringerer Handelsaktivität Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse des Onlinebrokers erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 150,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legte um 29 Prozent auf 50,3 Millionen Euro zu. Für die ersten neun Monate summierte sich der Umsatz auf 490,4 Millionen Euro, ein Plus von 19,5 Prozent. Der Gewinn wuchs in diesem Zeitraum um 37,2 Prozent auf 165,4 Millionen Euro.

Besonders kräftig entwickelte sich das Zinsergebnis: Die Zinserträge stiegen im Quartal um ein Drittel auf 55,9 Millionen Euro, das Netto-Zinsergebnis um ein Drittel auf 53,6 Millionen Euro. Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Kundeneinlagen, das Zinsumfeld, die Nachfrage nach Wertpapierkrediten und stärkere Treasury-Aktivitäten. Insgesamt erhöhte sich das Betriebsergebnis im Quartal um 23 Prozent auf 70,8 Millionen Euro. Die operative Marge lag bei 53,5 Prozent, nach 51,4 Prozent ein Jahr zuvor.

Zusätzliche Impulse verspricht sich flatexDEGIRO von einem geplanten Altersvorsorgedepot. Das im September vorgestellte Standardmodell CORE soll ohne Depotgebühr auskommen; die jährlichen Produktkosten von 0,07 Prozent will das Unternehmen mindestens in den ersten fünf Jahren übernehmen. Damit will der Anbieter staatlich geförderten langfristigen Vermögensaufbau mit dem bestehenden Wertpapiergeschäft verbinden.

Auch organisatorisch richtet sich das Unternehmen auf Wachstum aus. Dr. Benon Janos soll das operative Brokerage- und Privatkundengeschäft verantworten. Oliver Behrens konzentriert sich auf das B2B-Geschäft, Treasury und die externe Repräsentation. Zudem wurde Thomas Lindner zum Finanzvorstand berufen; Dominik Beier soll als künftiger Wachstumschef die Expansion vorantreiben.

Für Aktionäre plant der Vorstand, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Finanzaufsicht, einen Rückkauf eigener Aktien im Umfang von bis zu 100 Millionen Euro. Die Jahresprognose bleibt unverändert: flatexDEGIRO erwartet rund 650 Millionen Euro Umsatz und ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro. Jefferies bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 40 Euro. Die vorläufigen Ergebnisse sind ungeprüft.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.