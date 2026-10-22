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    Viermal 6,13 Prozent bei Leo International – was dahintersteckt

    ### Vier Beteiligungsmeldungen zu Leo International Precision Health

    Bei der Leo International Precision Health AG sind Anfang Oktober vier Stimmrechtspositionen von jeweils 6,13 Prozent gemeldet worden. Die Mitteilungen wurden am 20. und 21. Oktober 2026 über GlobeNewswire veröffentlicht. Als Datum der Schwellenberührung nennen sie übereinstimmend den 9. Oktober. Die Meldungen beruhen auf Erwerb oder Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten; aus den Angaben geht jedoch nicht hervor, in welche Richtung sich die jeweiligen Bestände verändert haben.

    Jede der vier Mitteilungen weist 6.535.680 Stimmrechte aus. Bezogen auf insgesamt 106.560.000 Stimmrechte der Gesellschaft entspricht das einem Anteil von 6,13 Prozent. Die Stimmrechte werden den jeweils genannten natürlichen Personen zugerechnet, während sie bei den unmittelbar gehaltenen Stimmrechten mit null ausgewiesen sind. Auch Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, sind in keiner der Meldungen aufgeführt.

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    Im Einzelnen nennt die Leo International Precision Health AG Wing Yi Lo als meldepflichtige Person und Han Lim International Limited als Aktionärin mit mindestens drei Prozent der Stimmrechte. Wai Kuen Yip wird mit New Richstar Limited verbunden, Kwok Wai Leung mit Wanderful Group Limited und Yau Shing Leung mit Sino Development Limited. In allen vier Fällen wird eine Beteiligung von 6,13 Prozent ausgewiesen. Die Mitteilungen führen jeweils die vollständige Kontrollkette auf, beginnend mit der natürlichen Person und endend bei der betreffenden Gesellschaft.

    Die identischen Angaben sind nicht als vier voneinander unabhängige Aktienpakete zu addieren. Die Meldungen dokumentieren jeweils die Zurechnung eines Stimmrechtsbestands innerhalb einer Kontrollstruktur; aus den veröffentlichten Daten lässt sich nicht ableiten, ob die Positionen wirtschaftlich voneinander getrennt sind oder ob sich Angaben überschneiden. Eine Zusammenrechnung zu 24,52 Prozent wäre daher nicht gerechtfertigt.

    Für Anleger bleibt zudem offen, wie sich die Bestände vor der Schwellenberührung entwickelt haben. In allen vier Meldungen ist eine frühere Mitteilung mit „n/a“ angegeben. Angaben zu Kaufpreis, Transaktionsvolumen oder den beteiligten Gegenparteien enthält die Veröffentlichung ebenfalls nicht. Die Pflichtmeldung schafft damit Transparenz über die gemeldete Stimmrechtszurechnung, liefert aber keine näheren Details zum zugrunde liegenden Geschäft.

    Die Leo International Precision Health AG hat ihren Sitz in Planegg-Martinsried. Die Mitteilungen enthalten keine Informationen zur Geschäftsentwicklung, Strategie oder Bewertung des Unternehmens. Ihr Aussagewert beschränkt sich auf die offengelegten Stimmrechtsverhältnisse und deren Veränderung zum genannten Meldedatum.



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    Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 0,098EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.




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