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    Brockhaus Technologies: 3,59 Mio. weniger Stimmrechte – warum?

    ### Brockhaus Technologies meldet deutlichen Rückgang der Stimmrechte

    Brockhaus Technologies hat innerhalb von zwei Tagen zwei Stimmrechtsmitteilungen und eine Aktualisierung der Gesamtzahl seiner Stimmrechte veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf eine Schwellenberührung am 19. Oktober 2026. Im Zentrum steht ein Bestand von 3,592 Millionen eigenen Aktien, der zunächst mit 34,381 Prozent der Stimmrechte angegeben und in einer Folgemeldung nicht mehr ausgewiesen wurde.

    In der am 20. Oktober veröffentlichten Mitteilung meldete das Frankfurter Unternehmen 3.592.000 direkt gehaltene eigene Aktien. Gemessen an einer Gesamtzahl von 10.447.666 Stimmrechten entsprach dies einem Anteil von 34,381 Prozent. Indirekte Bestände über Tochtergesellschaften oder Dritte wurden nicht angegeben. Laut Mitteilung lag der zuvor veröffentlichte Anteil bei null.

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    Am folgenden Tag meldete Brockhaus Technologies eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte: Seit dem 19. Oktober seien es 6.855.666, Mehrstimmrechte gebe es nicht. Als Ursache nennt die Veröffentlichung eine sonstige Kapitalmaßnahme nach § 41 Absatz 1 WpHG. Die neue Zahl liegt exakt um 3.592.000 unter der zuvor gemeldeten Gesamtzahl. Damit entspricht die Differenz dem zuvor ausgewiesenen Bestand eigener Aktien.

    Eine weitere Stimmrechtsmitteilung vom 21. Oktober weist für den 19. Oktober keine eigenen Aktien mehr aus. Sowohl der direkte als auch der indirekte Bestand wird mit null angegeben. Der Anteil beträgt demnach ebenfalls null Prozent. Die frühere Meldung mit 34,381 Prozent wird als letzte Veröffentlichung aufgeführt.

    Die Zahlen lassen sich somit rechnerisch miteinander in Einklang bringen: Die zuvor gemeldeten 10.447.666 Stimmrechte abzüglich der 3.592.000 eigenen Aktien ergeben die später ausgewiesenen 6.855.666 Stimmrechte. Die Mitteilungen legen nahe, dass sich die Zahl der Stimmrechte im Zuge der Kapitalmaßnahme um genau die zuvor als eigene Aktien gemeldete Menge verringerte. Was konkret mit den Aktien geschah und welche Maßnahme dahintersteht, erläutert die Veröffentlichung jedoch nicht näher. Daher lässt sich aus den Meldungen allein nicht sicher ableiten, ob die Aktien etwa eingezogen oder auf andere Weise behandelt wurden.

    Für Anleger ist vor allem die veränderte Bezugsgröße wichtig: Der gemeldete Anteil eigener Aktien sank nicht einfach bei unveränderter Stimmrechtszahl. Vielmehr wurden gleichzeitig eine deutlich niedrigere Gesamtzahl von Stimmrechten und ein Bestand eigener Aktien von null veröffentlicht. Die Pflichtmitteilungen liefern damit eine rechnerische Erklärung für den Sprung zwischen den Prozentangaben, aber keine weitergehende Begründung der Kapitalmaßnahme. Sie enthalten außerdem keine Angaben zu Auswirkungen auf Geschäftsentwicklung, Finanzierung oder Unternehmensstrategie.



    Brockhaus Technologies

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    ISIN:DE000A2GSU42WKN:A2GSU4
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    Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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