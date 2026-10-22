Aktien Frankfurt Ausblick
Dax vor nächstem Dämpfer
- Dax droht wegen Tech-Schwäche schwächer zu starten
- SAP-Ausblick stützt, Infineon verliert vorbörslich
- Renk senkt Prognose, Qiagen und Sartorius legen zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer erhalten. Nach Zahlen großer US-Konzerne sorgt der Technologiesektor dafür, dass die Stimmung schon wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen beschert hatte. Gut eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax für den Dax einen 0,7 Prozent tieferen Auftakt bei 25.463 Punkten.
Gute Zahlen des Dax-Schwergewichts SAP können die internationale Technologie-Schwäche vorbörslich nicht aufwiegen. Die Erholung des Nasdaq 100 hatte am Vorabend in New York schon an Schwung verloren und über Nacht ging es für technologielastige Asien-Indizes wie den japanischen Nikkei 225 oder den südkoreanischen Kospi wieder merklich bergab.
Am Markt hieß es, die Mischung weiterer Geschäftsergebnisse von US-Technologieriesen könne die Anleger nicht davon überzeugen, dass die Erholung im KI-Bereich von Dauer ist. Tags zuvor hatten Milliarden-Gewinne des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX die jüngsten Sorgen zwar etwas zerstreut, doch nun würden sie von widersprüchlichen Signalen von Meta und Tesla wieder befeuert, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes.
Der Experte sieht das Thema KI in der schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Meta wachse zwar stark, habe aber auch klargemacht, dass der nächste Schub viel kosten werde. Der Meta-Kurs selbst legte in der US-Nachbörse zwar etwas zu, doch neben den Ergebnissen von Tesla wurden auch jene des IT-Riesen IBM und des Halbleiterausrüsters Lam Research über Nacht mit Kursverlusten quittiert.
Als Sinnbild der deutschen Tech-Branche gab der Kurs von Infineon vorbörslich wieder um drei Prozent nach. SAP steht besser da mit einem Anstieg um 0,6 Prozent, doch im Softwarebereich entwickeln sich die Kurse zuletzt häufiger gegenläufig zu Chip-Werten wegen unterschiedlicher Gedanken zu den KI-Auswirkungen. Wegen der jüngsten Entwicklung der Cloudverträge wird SAP etwas zuversichtlicher für die Cloud-Erlöse im Gesamtjahr.
Anders ist die Situation bei Renk : Der Rüstungskonzern verkauft sein Gleitlagergeschäft und kürzt deshalb seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Strategisch mache der Verkauf im Rahmen des Konzernumbaus Sinn, sagte ein Händler. Er hinterfragt aber, ob die Ziele auch bereinigt um den Verkauf als Kürzung angesehen werden können. Der Renk-Kurs sank auf der Plattform Tradegate um 2,7 Prozent.
Nach oben gehen die Kurse bei deutschen Laborausrüstern: Bei Qiagen macht der schwedische Finanzinvestor EQT gemeinsam mit zwei Staats- und Pensionsfonds Ernst mit einer Übernahme. Der Kurs näherte sich vorbörslich mit einem Anstieg um 4,7 Prozent dem Gebot von 46,50 Euro.
Der Sartorius -Kurs legt im Tradegate-Handel außerdem um 1,7 Prozent zu. Eckdaten zu den ersten neun Monaten des Jahres sind Händlern zufolge auf den ersten Blick besser als gedacht. Das Unternehmen sieht sich damit auf gutem Weg zu den Jahreszielen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,02 % und einem Kurs von 212 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +62,13 %/+260,28 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.