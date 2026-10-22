Scherzer bietet 2,70 Euro je Aktie – Börsenrückkauf pausiert

Die Annahmefrist soll voraussichtlich am 2. November 2026 beginnen und am 27. November enden. Die Angebotsunterlage mit den Einzelheiten zur Abwicklung will das Unternehmen voraussichtlich am 30. Oktober auf seiner Website und im Bundesanzeiger veröffentlichen. Werden mehr als eine Million Aktien angedient, nimmt Scherzer die Angebote anteilig an. Die Zuteilung richtet sich dann nach dem Verhältnis der eingereichten Aktien zur verfügbaren Höchstzahl.

Die Scherzer & Co. AG will bis zu eine Million eigene Aktien über ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot erwerben. Das entspricht rund 3,68 Prozent des bei Beschlussfassung eingetragenen Grundkapitals. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen das Vorhaben am 21. Oktober. Der Angebotspreis soll 2,70 Euro je Aktie betragen. Er wird angepasst, falls er außerhalb des von der Hauptversammlung festgelegten Rahmens liegt. Maßgeblich dafür sind die letzten drei Börsenhandelstage vor Veröffentlichung des Angebots.

Für den Rückkauf nutzt Scherzer eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2025. Die erworbenen Aktien kann die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Ermächtigung für zulässige Zwecke verwenden. Welche Verwendung konkret vorgesehen ist, teilte das Unternehmen nicht mit.

Parallel dazu setzt Scherzer den laufenden börslichen Aktienrückkauf mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres aus. Das Programm war am 8. Juni 2026 gestartet und sollte ursprünglich bis zum 30. April 2027 laufen. Die Aussetzung fällt mit dem neuen öffentlichen Angebot zusammen; damit laufen die beiden Rückkaufwege vorerst nicht gleichzeitig. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 1.065.074 eigene Aktien.

Die jüngste Zwischenmeldung zum Börsenprogramm zeigt, dass Scherzer vom 12. bis einschließlich 19. Oktober weitere 17.326 Aktien erworben hat. Die volumengewichteten Tagesdurchschnittskurse lagen zwischen 2,60 und 2,64 Euro. Seit Beginn des Programms am 8. Juni summieren sich die Käufe bis zum 19. Oktober auf 320.146 Aktien. Der Erwerb erfolgte über Xetra und Tradegate durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

Das öffentliche Angebot schafft Aktionären nun eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Anteile direkt an die Gesellschaft zu verkaufen. Ob der Rückkauf vollständig ausgeschöpft wird, hängt davon ab, wie viele Aktien innerhalb der Annahmefrist angedient werden. Bei Überzeichnung erhalten Anteilseigner entsprechend nur eine anteilige Zuteilung. Die angekündigten Konditionen und Fristen stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Angebotsunterlage.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 2,64EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.