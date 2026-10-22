NAGA steigert Einzahlungen – doch höhere Werbung drückt das EBITDA કરે

Das EBITDA sank von 2,24 Millionen Euro im Vorquartal auf 1,35 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging von 16,8 auf 10,6 Prozent zurück. NAGA begründet die Entwicklung mit saisonalen Umsatzeffekten und einer bewussten Ausweitung der Marketinginvestitionen: Diese lagen 32 Prozent über dem Vorquartal. Das Unternehmen will damit die Kundengewinnung verstärken und die für das vierte Quartal geplanten Produkteinführungen vorbereiten.

Die NAGA Group hat im dritten Quartal 2026 einen weitgehend stabilen Umsatz erzielt, zugleich aber wegen höherer Marketingausgaben einen deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis verbucht. Der Konzernumsatz lag nach vorläufigen Zahlen bei 12,7 Millionen Euro, verglichen mit 13,3 Millionen Euro im zweiten Quartal. Der Nettoumsatz erhöhte sich im Quartalsvergleich dagegen um 2,2 Prozent auf 12,1 Millionen Euro.

Bei mehreren operativen Kennzahlen meldet der Hamburger Fintech-Anbieter Zuwächse. Die Zahl der Kunden, die erstmals Geld einzahlten, stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 Prozent auf 5.345. Die Conversion Rate verbesserte sich von 7,3 auf 7,8 Prozent. Kundeneinzahlungen nahmen um 4,8 Prozent auf 23,6 Millionen Euro zu. Das Handelsvolumen wuchs laut Mitteilung um 52 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Zugleich gingen die Neuregistrierungen zurück; weitere Angaben dazu machte NAGA in der Mitteilung nicht.

In den ersten neun Monaten des Jahres erreichte der Konzern einen Umsatz von 40,5 Millionen Euro und ein EBITDA von 5,9 Millionen Euro. Damit übertraf das operative Ergebnis bereits den für das Gesamtjahr 2025 ausgewiesenen EBITDA-Wert von 3,7 Millionen Euro. Das Unternehmen legte in der Mitteilung keine Jahresprognose vor. Die Quartalszahlen sind vorläufig.

Im Mittelpunkt der weiteren Strategie steht die geplante Einführung von NAGA One im vierten Quartal. Die integrierte Anwendung soll Trading, Investments, Kryptowährungen und Zahlungsdienste bündeln. Zudem will NAGA das Kryptoangebot erweitern und Social-Trading-Funktionen weiterentwickeln. Die höheren Marketingaufwendungen sollen sowohl die Markteinführung als auch die Kundenakquise unterstützen.

Zusätzlichen finanziellen Spielraum erhält NAGA nach eigenen Angaben durch zwei neue strategische Investoren, Presto und MDream. Eine Wandelanleihe über acht Millionen US-Dollar soll die Finanzierung stärken. Die Investoren bringen laut Unternehmen Erfahrung in Handelsinfrastruktur, Zahlungsverkehr und digitalen Vermögenswerten mit. CEO Octavian Patrascu bewertet die Ausgaben als gezielte Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase; ob sich die Investitionen in höhere Umsätze und nachhaltige Erträge übersetzen, muss sich in den kommenden Quartalen zeigen.

NAGA stellte die vorläufigen Ergebnisse am 22. Oktober in einem englischsprachigen Webcast vor. Die Gruppe betreibt eine Multi-Asset-Plattform und zählt nach eigenen Angaben mehr als 2,5 Millionen registrierte Nutzer in über 100 Ländern.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 2,49EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.