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    Wende gewittert?

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    "Der Bullenmarkt ruft" – Michael Saylor macht Bitcoin-Anlegern Hoffnung

    Bitcoin erholt sich leicht und Michael Saylor wittert bereits den nächsten Bullenmarkt. Steht die Kryptowährung tatsächlich vor einer Trendwende?

    Wende gewittert? - "Der Bullenmarkt ruft" – Michael Saylor macht Bitcoin-Anlegern Hoffnung
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    "Der Bullenmarkt ruft", schrieb Michael Saylor am Mittwoch auf der Plattform X. Dazu veröffentlichte der Vorstandsvorsitzende von Strategy ein 20 Sekunden Clip, in dem ein Bulle im Anzug den schlafenden Unternehmer weckt.

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    Der Beitrag erschien, nachdem Bitcoin zwischenzeitlich auf 84.550 US-Dollar gestiegen war. Eine konkrete Kursprognose oder einen Zeitpunkt für den nächsten Aufschwung nannte Saylor allerdings nicht.

    Die Euphorie hielt zunächst nur kurz an. Im weiteren Handelsverlauf gab Bitcoin einen Teil seiner Gewinne wieder ab und notierte am Donnerstagvormittag bei 82.737 US-Dollar. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von 2,81 Prozent zu Buche.

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    Strategy-Aktie steigt den zweiten Handelstag in Folge

    Die Strategy-Aktie setzte ihren Aufwärtstrend am Mittwoch fort und schloss 7,54 Prozent höher bei 153,48 US-Dollar. Bereits am Dienstag hatte die Aktie einen Kursgewinn von 4,93 Prozent verzeichnet. Damit verbuchte Strategy zwei aufeinanderfolgende Handelstage mit deutlichen Kurssteigerungen.

    Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Bitcoin-Strategie weiter voran. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht erwarb Strategy zwischen dem 12. und 18. Oktober weitere 267 Bitcoin für insgesamt 22,1 Millionen US-Dollar. Damit erhöhte sich der Gesamtbestand auf 848.517 BTC.

    Kommt jetzt die große Bitcoin-Rallye?

    Saylors Optimismus trifft auf einen Markt, der sich zuletzt zwar erholen konnte, jedoch weiterhin unter Druck steht. Ob daraus tatsächlich ein neuer Bullenmarkt entsteht, hängt auch davon ab, ob Bitcoin die Widerstandszone um 84.200 US-Dollar wieder dauerhaft überwinden kann.

    Entscheidend dürften zudem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sein. Die hohe US-Inflation, geopolitische Spannungen und die ungewisse Zinspolitik der US-Notenbank Fed belasten weiterhin die Risikobereitschaft der Anleger.

    Hoffnung macht dagegen die steigende institutionelle Nachfrage. Innerhalb der letzten drei Handelstagen flossen 1,08 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs. Zusätzlichen Auftrieb könnten eine Entspannung der geopolitischen Lage, rückläufige Inflationszahlen und die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen liefern.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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