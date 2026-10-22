Hermes wächst nicht so stark wie erwartet - schwieriges China-Geschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 1.300 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.850,00EUR was eine Bandbreite von -10,64 %/+41,55 % bedeutet.