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    Hermes wächst nicht so stark wie erwartet - schwieriges China-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermès kämpft weiter mit schwachem China-Geschäft
    • Asien-Pazifik-Umsatz stagnierte im dritten Quartal
    • Konzernumsatz stieg bereinigt um 4,3 Prozent
    Hermes wächst nicht so stark wie erwartet - schwieriges China-Geschäft
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Hermes ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft. In der Region Asien-Pazifik habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal stagniert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Wachstum von knapp 1,6 Prozent gerechnet. Nach der Zuordnung von Hermes gehört China zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind die wichtigsten Märkte für Hermes. Konzernweit legten die um Währungseffekte bereinigten Erlöse um 4,3 Prozent auf fast 4,1 Milliarden Euro zu. Auch hier hatten die Experten mit mehr gerechnet./zb/jha/

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    ISIN:FR0000052292WKN:886670
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 1.300 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.850,00EUR was eine Bandbreite von -10,64 %/+41,55 % bedeutet.





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