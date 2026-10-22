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    LAIQON: Schub in Richtung der Jahresziele

    LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management im dritten Quartal weiter gesteigert und befindet sich dank eines Schubs im Bereich Digital Wealth auf dem Weg in Richtung der Jahresziele. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für 2026 den Sprung in die operative Gewinnzone, für 2027 einen weiteren deutlichen  Margenanstieg und infolgedessen eine sukzessive Realisierung des hohen Kurspotenzials.

    Die organische Wachstumsdynamik von LAIQON sei laut SMC-Research inzwischen sehr beachtlich. Dementsprechend habe in den ersten neun Monaten 2026 die Assets under Management um rund 16 Prozent auf 11,6 Mrd. Euro gesteigert werden können. Insbesondere im Bereich Digital Wealth sorgen diverse Wachstumsprojekte für einen starken Schub, weswegen sich die Segment-AuM im Vorjahresvergleich von 0,73 auf 1,63 Mrd. Euro mehr als verdoppelt haben. Da sich der dynamische Prozess im Oktober weiter fortgesetzt habe – mit einem Anstieg der AuM auf 11,7 Mrd. Euro in den ersten beiden Wochen – sei das Unternehmen im Hinblick auf das Jahresziel von 12,1 Mrd. Euro gut unterwegs.

    Das stütze auch die Guidance des Managements, die einen Zuwachs der Erlöse von 34,9 Mio. Euro auf 53,0 bis 58,0 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA von -2,9 Mio. Euro auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro vorsehe. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe dabei die volatile Gesamtmarktentwicklung, da diese Einfluss auf die erzielbaren Performance-Fees nehme.

    Die Analysten haben diese wegen der jüngsten Rückschläge an der Börse etwas vorsichtiger geschätzt und rechnen nun damit, dass LAIQON Resultate in etwa am unteren Ende der Guidance erziele, zuvor hatten sie insbesondere das EBITDA noch etwas höher taxiert.

    Das ändere aber nichts daran, dass sich das Unternehmen jetzt in einem sehr dynamischen Wachstumsprozess mit zunehmenden Skaleneffekten und damit deutlich steigenden Margen befinde. Für die nächsten Jahre lasse das steigende Erlöse und deutlich überproportionale Ergebniszuwächse erwarten. Das spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das trotz einer leichten Reduktion mit 9,00 Euro (zuvor: 9,30 Euro) ein hohes Kurspotenzial signalisiere.

    Die Analysten gehen davon aus, dass dieses mit dem für dieses Jahr zu erwartenden Sprung in die operative Gewinnzone und einem weiteren deutlichen Margenanstieg ab 2027 sukzessive realisiert werde und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.10.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.10.2026 um 7:15 Uhr fertiggestellt und am 22.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-22-SMC-Comment-LAIQON_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 4,43EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 9,00 EUR



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