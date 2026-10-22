JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartralszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebbnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, mit dem Barmittelzufluss aber dank niedrigerer Investitionen klar positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte den Aktien helfen, auch wenn sich die Barmittelentwicklung wohl nicht in die Zukunft fortschreiben lasse./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 327,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 $ , was eine Steigerung von +3,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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