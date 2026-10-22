JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartralszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebbnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, mit dem Barmittelzufluss aber dank niedrigerer Investitionen klar positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte den Aktien helfen, auch wenn sich die Barmittelentwicklung wohl nicht in die Zukunft fortschreiben lasse./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 327,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
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