BERENBERG stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Farben- und Lackherstellers hätten sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die hartnäckig hohen Ölpreise besser als von ihm erwartet gehalten, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Dies sollte sich 2027 fortsetzen, da die Titel der Branche gefragt seien und das Kostenmanagement besser klappe als in der Vergangenheit, betonte der Experte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 60,94EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

